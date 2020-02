Los ayuntamientos sevillanos se adhieren a las protestas de los agricultores

En una provincia como Sevilla, en la que la agricultura es mucho más que un sector estratégico, la movilización del colectivo, con la tractorada del martes 25 como hito, cuenta con el apoyo de la mayoría de los ayuntamientos.

En muchos de ellos se han aprobado declaraciones institucionales y mociones de respaldo. En localidades como Lora del Río se han colocado lazos verdes en solidaridad con el sector, al que van a acompañar en las concentraciones. Isla Mayor lo hará incluso con el tractor del Ayuntamiento.

En todos subyace la sensación de que, en un momento delicado por las negociaciones de la PAC en Europa, es importante crear conciencia sobre el valor de mantener este sector primario, del que depende la vida de los pueblos y que arrastra problemas que no son nuevos.

En el Bajo Guadalquivir, el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IU-IP) ha confirmado que miembros del gobierno local participarán en el corte en la AP-4. Él no podrá hacerlo, porque tiene una reunión importante en relación a la Indicación Geográfica Protegida de su tomate.

"Entendemos que el fondo de lo que se plantea es justo, más allá de lo que trasciende mediáticamente", en referencia a que el foco se quiera poner ahora en cuestiones como el salario mínimo, cuando el problema viene de lejos y con responsabilidad de los sucesivos gobiernos por no actuar.

Apunta que detrás de la situación límite del campo están las reformas de la UE que afectaron a cultivos de su zona, como el algodón, y cita acuerdos recientes, como el de libre comercio con Vietnam, con repercusión en el arroz. "Ese país produce 44 millones de toneladas frente a las 800.000 de la comarca (...), nuestro arroz tiene más calidad pero en un mercado libre que marca los precios se lo pueden cargar".

Señala además que no se ha querido actuar para que haya una situación más equilibrada con las cadenas de alimentación: "Los agricultores están en el campo, sufren la climatología el aumento de precios para producir, pero no marcan el valor final".

También advierte del recorte de los fondos de la PAC, en un pueblo que es el tercer perceptor de la provincia en montante de ayudas, hasta 23 millones de euros. Explica que a los países industrializados de Europa les interesan los acuerdos de libre comercio con zonas en vías de desarrollo para poder venderles los que ellos fabrican a cambio de "callar la boca" a los agricultores con subvenciones de la PAC. Si ese es el esquema y no otro, hay que pelearlo, insiste.

Isla Mayor apunta también a las infraestructuras

En la otra orilla arrocera de Sevilla, en Isla Mayor, el Ayuntamiento estará presente en la tractorada, no sólo de forma institucional, sino literalmente, porque llevará el tractor municipal hasta el punto de concentración previsto en la zona, en Benacazón.

El alcalde, Juan Molero, es socialista pero insiste en que en los pueblos y en este tema no hay colores. Además de todos los aspectos que citan sus homólogos, señala que la desatención al campo se plasma también en la falta de inversión en infraestructuras esenciales. En el caso de Isla Mayor, es el riego, que llevan años reclamando para no depender de la lluvia y evitar los problemas de salinidad.

"La vida del pueblo es la pesca y la agricultura, no sólo por el arroz, el monocultivo de la zona, sino porque nuestros vecinos se desplazan a la fresa, a la naranja, a la remolacha...". No se le puede dar la espalda, reitera.

La lucha de productos únicos como la aceituna manzanilla

En Arahal, la corporación al completo ha mantenido una reunión con la COAG en la que todos los partidos trasladaron el apoyo a las reivindicaciones. El alcalde, Miguel Ángel Márquez (IU), confirma que también van a participar en el corte de carretera que se ha fijado en la A-4, en Carmona. La cooperativa local va a fletar un autobús.

"Lo vemos absolutamente necesario (...), entendemos el cabrero". "Cuando los costes de producción superan a la rentabilidad final es inviable mantener las explotaciones, que son familiares en el caso de Arahal", señala.

Márquez también coincide en que "la cadena alimentaria está descompensada" y apunta a "prácticas comerciales injustas" que ejemplifica con la producción estrella del municipio, la aceituna manzanilla sevillana. "Compran variedades en terceros países, las mezclan y venden como aceituna manzanilla, pero no lo es".

"Hay que apostar por la calidad y no por la cantidad y nuestros agricultores lo saben, pero no pueden competir con esas prácticas, los precios se hunden en origen de esa manera".

Las paradojas del producto nacional y el de fuera

En la comarca de la Vega, zona de cítricos y fruta de hueso, también se solidariza y apoya al sector el alcalde Francisco José Calvo, de Andalucistas de Tocina y Los Rosales, que dice que la presión es necesaria cuando se negocian los presupuestos de la UE con la reducción de la PAC: "El campo está al límite de su sostebilidad".

"El monopolio del precio está en la grandes superficies. El agricultor pierde el control del precio de venta y eso hay que controlarlo más". También señala a Europa porque "abre mercados que producen con bajos costes laborales y usando fitosanitarios que aquí no están permitidos" pero que compiten con los productos nacionales, con más existencias.

Y recuerda algo esencial: "La agricultura es el motor, lo que mantiene a la población en los pueblos" y no se puede obviar por más tiempo su situación". ¿Queremos o no frenar la despoblación?. También apunta que un país debe preservar una "garantía alimentaria mínima", no puede depender sólo de lo que se produce fuera.

Una campaña de concienciación e imagen de cara al consumidor

En la cercana Lora del Río, el Ayuntamiento colocó hace días un gran lazo verde de apoyo al sector y a sus demandas. Fue después de una reunión de la llamada Mesa de Agricultura, con el sector y los portavoces de todos los grupos políticos, que se adhirió al manifiesto lanzado coincidiendo con las protestas.

El alcalde, Antonio Enamorado (PP), introduce otra idea sobre esta movilización, que debe servir -dice- no sólo para exigir medidas al Gobierno, sino también para sensibilizar y concienciar al consumidor cuando en el supermercado tenga la opción de escoger el producto local sobre el importando, con todo lo que conlleva.

Recuerda su experiencia, hace años, en Inglaterra con el sello british grown, por el que optaban muchas personas, frente las importaciones a menores precios. "Se sigue teniendo en cuenta la importancia que tuvieron los agricultores del país cuando en los años de carestía de la Segunda Guerra Mundial faltaron los suministros de fuera".

En Lora, si hace 20 años una explotación de las habituales eran rentable con 10 hectáreas, ahora la superficie mínima para lograrlo se ha multiplicado por seis y para unos ingresos de unos 37.000 euros al año.

"El que la agricultura no tenga rentabilidad, supone un problema para nuestros pueblos, se nota en todo". Un año en el que el cítrico se vende a un céntimo menos supone una merma de 1,2 millones de euros en el municipio, bastante más que el dinero que se recibe para del denostado PER y también deja claro: "Estar al lado de lo agricultores es estar también al lado de los jornaleros", en los que repercuten directamente los problemas del campo.

En Lebrija habrá una declaración institucional, el lunes, consensuada por todos los partido políticos, en Carmona se debatirá también una moción "en defensa de los agricultores y ganaderos", en la que señala que "su trabajo y esfuerzo no quedan reconocidos y traducidos en términos económicos" y se pide una modificación de La Ley de Cadena Alimentaria para garantizar un precio justo al agricultura. Las iniciativas se repiten por toda la provincia...