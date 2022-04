La US adelantará los exámenes de septiembre a julio en 2023

La segunda razón es relativa a la admisión en los másteres más demandados a nivel nacional. Son muchos los estudiantes que no pueden conseguir ser admitidos al no haber finalizado el curso en el mes de julio, a veces por solo una asignatura.

Dos dobles titulaciones internacionales más

En el capítulo de proyección institucional e internacionalización, el consejo de gobierno de la US ha aprobado la implantación de dos dobles titulaciones internacionales de máster dentro del proyecto Universidad Europea Ulysseus.

Concretamente, la Escuela Politécnica Superior de la US ofertará una doble titulación internacional Ulysseus de su Máster en Tecnología e Industria Alimentaria con el Master of Science in Engineering (dentro del programa de estudio Food Technology and Nutrition).

Por su parte, la Facultad de Medicina ofertará la doble titulación internacional Ulysseus de su Máster en Investigación Médica: Clínica y Experimental con el Máster en Biotecnología Médico-Farmacéutica de la Università Degli Studi di Genova (Italia).

Estos dos nuevos dobles títulos, que incrementan la oferta internacional de la US hasta 73 dobles titulaciones internacionales, son las primeras aprobadas para la alianza Ulysseus dentro del proyecto de Universidades Europeas, una iniciativa financiada por la Comisión Europea para avanzar en el Espacio Europeo de Educación superior.

Ulysseus está coordinada por la Universidad de Sevilla y cuenta con la participación de la Université côte d’Azur (Francia), Universidad de Génova (Italia), Universidad Técnica de Kosice (Eslovaquia), el Management Center Innsbruck (Austria) y la Universidad Haaga-Helia (Finlandia).