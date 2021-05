La US destina 1,5 millones para ayudas propias a su alumnado

La Universidad de Sevilla (US) ha convocado ayudas propias por un importe cercano a 1,5 millones de euros con el fin de promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación universitaria y que los estudiantes menos favorecidos puedan continuar sus estudios.

De este modo, ha lanzado una convocatoria de ayudas propias para el curso académico 2020/21, dirigidas a aquellos estudiantes que por motivos académicos no hayan obtenido otra beca o ayuda al estudio, así como para aquellos que sólo hayan obtenido la ayuda de matrícula en la convocatoria de becas de carácter general del Ministerio de Educación y Formación Profesional para el presente ejercicio académico.

El presupuesto de la US en el ejercicio 2021 asignado a estas ayudas asciende a 1.480.413,00 euros y se dividen en tres modalidades: ayudas al estudio de la US; ayudas para el fomento de la adquisición y acreditación de las competencias lingüísticas exigidas para la obtención de los títulos de grado en la US; y ayudas para el fomento de la adquisición y acreditación de las competencias lingüísticas en un segundo idioma o en un nivel superior al requerido para la obtención del título de grado.

En el marco de las ayudas al estudio de la US se convocan ayudas de matrícula, residencia, desplazamiento y material.

En este curso académico se ha disminuido el requisito académico de créditos a matricular y superar en el curso anterior. Así, ahora el mínimo de créditos matriculados en el curso anterior es de 30 créditos y el mínimo de créditos superados en el curso anterior es del 50% de los créditos matriculados.

Esta oferta de ayudas propias va dirigida a los estudiantes matriculados en el curso 2020/21 en titulaciones oficiales conducentes a la obtención de un título de grado o máster universitario en la Hispalense.