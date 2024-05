La US plantea llevar a los tribunales a la Junta por el reparto de los remanentes

Nuevo frente entre la Universidad de Sevilla (US) y la Junta de Andalucía. El rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, está dispuesto a llevar a la Consejería de Universidad a los tribunales si no le permite usar cinco millones de los remanentes para las obras de ampliación de la Escuela Superior Técnica de Ingenierías Agronómicas. Así lo ha anunciado el máximo representante de la US tras darse a conocer el pasado miércoles el reparto de fondos por parte del departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos.

La culminación de la primera fase de dicho proyecto se prevé para el próximo otoño, sin embargo, la falta de dotación presupuestaria por parte de la Junta puede dar al traste con los periodos establecidos. Pese a que el mismo Castro anunció el miércoles que la falta de financiación obligaría a paralizar los trabajos, este jueves ha hecho hincapié en su propósito en que las obras sigan adelante.

Rodeado de todo su equipo de gobierno y en una de las aulas de Agronómicas, Castro no ha tenido reparo alguno en criticar la decisión de la Consejería de Universidad de dejar fuera del reparto del gasto de remanentes de este año a la US. La institución académica había propuesto destinar cinco millones de los 20 contemplados por la Junta al nuevo edificio de Agronómicas. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 10,3 millones de euros. Los trabajos se iniciaron en julio de 2022, tras siete años de espera.

En la categoría B

La Hispalense solicitó el empleo de ese dinero dentro del montante total de los ahorros propios de las universidades andaluzas. Su uso debe contar con el visto bueno de la consejería, que fija para ello unos criterios, agrupados en distintas categorías. La Universidad de Sevilla lo hizo en la categoría B, que incluye los proyectos ya definidos y cuya tramitación administrativa se encuentra en un estado avanzado, lo que permite su ejecución en el periodo 2024/25.

La sorpresa e "indignación" ha llegado cuando desde el departamento de Gómez Villamandos se ha negado tal posibilidad, que sí se ha aceptado para otras universidades andaluzas. "Atropello" y "agravio" son algunos de los adjetivos empleados por Castro para definir la respuesta de la Junta, que piensa combatir, incluso, por la vía legal. "No cejaré en mi empeño", ha referido el rector de la US. Palabras aplaudidas por todo su equipo.

Reunión "urgente" con Moreno

No queda claro, sin embargo, de dónde se sacarán esos cinco millones. Lo que Castro sí ha evidenciado es que luchará por ellos hasta que el Gobierno andaluz "rectifique" en tal decisión. Con tal fin, ya ha solicitado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, una reunión "urgente" para buscar su "amparo". Encuentro que pide "en igualdad de condiciones" al que ha mantenido esta semana con el rector de la Loyola, la primera universidad privada de Sevilla, un tipo de institución académica con la que Castro mantiene una férrea oposición.

"De no reponer el daño, recurriremos a todas las posibilidades legales en defensa de la US", ha apostillado Castro, que abre con este asunto otro frente de batalla con la Junta de Andalucía.

La respuesta de la Junta

Por parte de la Consejería de Universidad se aclara, mediante comunicado, que, por ahora, sólo existe un preacuerdo entre las instituciones de enseñanza superior públicas de Andalucía sobre el reparto de los 20 millones de euros para infraestructuras. Dinero, no debe olvidarse, que proceden de los ahorros de las propias universidades, los conocidos como remanentes. "La distribución definitiva de los 20 millones está pendiente de que se cierre la próxima semana en base a la propuesta de los propios rectores", ha explicado el secretario general de Universidades, Ramón Herrera.

Fuentes de la consejería aclaran que no es definitivo que a la US se le hayan negado esos cinco millones (un 25% del total) para acabar la ampliación de Agronómicas. Incluso en la reunión mantenida entre los rectores los últimos días hubo propuestas de una universidad de destinar parte de su asignación -ante la imposibilidad de acometer este año su proyecto- a la Hispalense para concluir la mejora en dicha escuela.

Los trabajos en Agronómicas siguen adelante. La estructura del nuevo edificio ya se ha concluido. Incluso se están colocando las ventanas. En esta escuela estudian 1.200 alumnos. Las instalaciones actuales cuentan con más de medio siglo. Acogieron en su día la Universidad Laboral. Se encuentran en el campus de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), aunque los terrenos pertenecen a la US. La UPO, por ahora, no se ha pronunciado sobre el preacuerdo de reparto de los remanentes.