Las nuevas facultades de Medicina y Farmacia de la US empezarán a construirse en 2024

Ya hay horizonte para dos importantes proyectos de la Universidad de Sevilla (US). La institución académica contempla 2024 como el año de arranque de las obras para la ampliación de la Facultad de Farmacia y para el nuevo campus de Medicina. Así lo ha afirmado este jueves el director general de Espacios Universitarios de la Hispalense, Francisco Montero, que ha explicado que para los dos iniciativas se convocará un concurso internacional de ideas (sobre todo de ámbito europeo) en el que las propuestas se podrán presentar hasta el próximo 1 de junio.

La financiación para costear estos trabajos, cuyo importe no se ha especificado, se intentará conseguir mediante acuerdos con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en el caso del campus de Medicina, y de la venta de activos de la US, en el caso de Farmacia. El rector Miguel Ángel Castro, también presente en el acto en el que se ha dado a conocer el concurso de ideas, ha afirmado que el plan de infraestructuras no ha avanzado más "por la falta de dinero".

Se trata de dos grandes proyectos que se han venido anunciado los últimos años y a los que les quedan aún cierto tiempo para empezar a hacerse realidad. No será hasta dentro dos años cuando comiencen las obras, según las previsiones de Montero, que atienden a la duración de los plazos establecidos. Por ahora, lo único que existe de ambas iniciativas son los estudios de detalle que han recibido el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. Se trata, en palabras del responsable de Espacios Universitarios, de proyectos alusivos a la volumetría de los edificios, que marcan los márgenes en los que deben trabajar ahora los arquitectos que presenten sus propuestas al concurso de ideas.

La propia decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla (COAS), Cristina Murillo, ha reconocido que el concurso de ideas no es un procedimiento habitual en la ciudad. Montero lo defiende por el objetivo de alcanzar "la máxima calidad". Las necesidades a las que deben atender los proyectos son: la resolución de los conflictos funcionales que generan las actuales facultades, responder a la demanda de espacios destinados a la actividad docente e investigadora, la integración de los centros en el contexto urbano donde se ubican y plantear fases sucesivas de ejecución, de forma que la afección a la actividad académica sea mínima.

El proyecto de Farmacia

En el caso de la Facultad de Farmacia, como ha recordado su decana, María Álvarez de Sotomayor, en 2012 había planteado un proyecto para levantar un nuevo centro junto al Hospital Virgen del Rocío, unas obras que tendrían un coste de 37 millones de euros. Esta iniciativa se quedó en el cajón ante la carencia de financiación, por lo que se optó por mantener Farmacia en su actual ubicación, en el campus de Reina Mercedes.

La intención ahora es, según Montero, que se duplique la superficie actual de uso hasta rozar los 24.000 metros cuadrados, lo que paliaría las carencias de infraestructuras que presenta actualmente Farmacia. La actuación supondrá la reforma del edificio de Reina Mercedes (levantado a principios de los 80), el tratamiento de los espacios libres de parcela y la ampliación de la edificación en altura sobre el cuerpo de laboratorios y aulas situado al oeste.

Los volúmenes de la ampliación se articularán con la edificación actual de la facultad y sus espacios libres. El jurado valorará que se resuelva la funcionalidad global del conjunto en cuanto a accesos y accesibilidad, la interconexión entre edificios, los espacios libres, recorridos, comunicaciones horizontales y verticales. Asimismo, se debe plantear una distribución y organización de los espacios "coherente y funcional", en las que se proponga una agrupación por áreas de espacios de similares características, que contribuya a "una mayor versatilidad en su utilización y a la optimización de las instalaciones".

En Medicina

En cuanto a la mejora en el campus de Medicina, se promueve una reorganización funcional y espacial del conjunto, junto a una ampliación y modernización. Entre los objetivos de dicha intervención se encuentran definir "con claridad" el ámbito y geometría del campus, generar espacios verdes que sean "funcionalmente aptos" y accesos "claros, reconocibles y limitados". A este respecto, se establece la inclusión de un acceso principal por la Avenida Sánchez Pizjuán y una conexión "suficientemente amplia" con el Hospital Virgen Macarena.

Las propuestas que se presenten también deben hacer factible la concentración de actividades, una protección del edificio del Instituto Anatómico Forense, proponer un nuevo edificio que albergue las funciones más especializadas y resolver "la dualidad de las geometrías del campus". De igual forma, se valorará las ideas que contribuyan al mantenimiento de los edificios principales, aunque se considera que "el edificio del actual Decanato es incompatible con los objetivos principales de la ordenación".

La US indica que, junto a este proyecto, se está tramitando un estudio de detalle ante la Gerencia de Urbanismo para ordenar el acceso y los espacios libres, mejorar la movilidad y definir los nuevos volúmenes del campus.

El decano de Medicina, Luis Capitán, ha recordado que los primeros edificios de esta facultad se levantaron en los años 40 y que ya en los 70 se añadieron nuevas construcciones, aunque "de forma descoordinada", lo que explica la imagen poco cohesionada que el campus presenta ahora.

Para financiar estos dos proyectos tan ambiciosos se busca un convenio con la Junta de Andalucía, a través del SAS, en lo que concierne a Medicina y a la venta de activos de la US. El rector ha enumerado los inmuebles que integran este listado: la antigua sede de la Escuela de Magisterio, donde ahora se encuentra el Centro Internacional, en Ciudad Jardín; la Escuela Politécnica de Los Remedios (cuya disponibilidad está condicionada por la construcción del nuevo aulario en la Cartuja) y la concesión demanial (se cede el uso pero no la titularidad) en el espacio comprendido entre el Colegio Mayor Hernando Colón y la actual Facultad de Farmacia. Dichos suelos sólo podrán albergar una residencia universitaria.