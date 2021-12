Utilizar una calculadora de préstamos es la mejor opción para encontrar la financiación adecuada a tu perfil

Ni que decir tiene que el invierno es una de las épocas más duras del año. Sin embargo, no estamos hablando de las condiciones climatológicas que trae consigo, sino de la cantidad de dinero que la ciudadanía suele desembolsar con el fin de poder hacer frente a sus gastos. Nos referimos a pagos como el de la factura de la luz, alterada por las escasas horas de sol y la necesidad de vencer al frío con ayuda de la calefacción, pero también a las compras navideñas, por ejemplo.

A este panorama hay que sumarle la realidad que viven cientos de miles de hogares en nuestro país, los cuales continúan recuperándose del descalabro económico que ha propiciado la pandemia en estos casi dos años de duración. Como resultado, múltiples familias están recurriendo en la actualidad a la solicitud de créditos. Sin ir más lejos, gracias a una calculadora de préstamos cualquiera puede averiguar en cuestión de minutos qué ofertas se adaptan de mejor manera a su situación financiera.

Ventajas

Como no puede ser de otra forma, uno de los principales atractivos de la calculadora de préstamos se encuentra en su funcionamiento. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, esta no obliga al cliente a salir de casa con el fin de encontrar las mejores propuestas del mercado. Es decir, se acabó invertir una o varias mañanas en visitar las distintas entidades financieras de tu barrio o ciudad. El citado simulador no solo te da la opción de comparar ofertas a través de internet y en un tiempo récord, sino que también pone a tu disposición la posibilidad de recibir dinero por parte de multitud de bancos.

De igual manera, cabe destacar que el cálculo no te pone en compromiso alguno. O lo que es lo mismo, es completamente gratuito y, en caso de que no te interesen las propuestas, solo tienes que cancelar la operación. No obstante, si quieres que el sistema acierte al cien por cien, debes ser preciso en el momento de facilitar algunos datos. Dentro de estos últimos encontramos informaciones cuando menos relevantes, tales como el dinero que deseas pedir y el período de tiempo que consideras oportuno para poder devolvérselo a la entidad facilitadora.

Requisitos

Si no es la primera vez que solicitas un crédito, ya sabrás que los menores de 18 años no tienen cabida en este tipo de operaciones. Además de la mayoría de edad, es fundamental que la persona beneficiaria del préstamo disponga de cuenta bancaria. Asimismo, es conveniente que facilite un número de teléfono móvil, ya que suele ser el principal medio de contacto. Tampoco podemos pasar por alto que deberás aportar tu DNI y, si lo consideras óptimo, llevar a cabo la vinculación de tu banca online.

Este último gesto te eximirá de rellenar papeleo innecesario, sin embargo, has de saber que no es necesario cambiar de banco. También es de recibo mencionar que las tasas de interés suelen ser genéricas y que, por lo tanto, sufrirán alguna que otra modificación al final del proceso que te hemos explicado en este artículo.