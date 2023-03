Valme, en un selecto grupo nacional de abordaje de la degeneración macular

El servicio de Oftalmología del Hospital de Valme abandera en Andalucía un selecto grupo nacional que optimiza el abordaje de la causa más común de ceguera y de alta prevalencia en población anciana: la DMAE o degeneración macular asociada a la edad. El centro forma parte desde 2020 del Grupo Comunidad ICHOM DMAE Spain, con la consecución de logros asistenciales enmarcados en la cultura de la excelencia asistencial, siendo uno de los siete únicos hospitales que integran en España este ambicioso proyecto junto al 12 de Octubre de Madrid, el Complejo Hospitalario de A Coruña, Son Espases de Mallorca, Clínic de Barcelona y los vascos de Basurto y Gadalakao.

La Comunidad ICHOM DMAE España, impulsada por Novartis Farmacéutica, se traduce en "el culmen de una línea estratégica hacia el proceso de mejora continua y la búsqueda de la excelencia asistencial", según destaca la jefa de su servicio de Oftalmología, Ana María García Bernal.

Este proyecto tiene como objetivo crear una comunidad sostenible de siete hospitales en España interesados en implementar la atención sanitaria basada en valor (VBHC) en el proceso de atención de DMAE. Los mismos utilizan los estándares y métodos de ICHOM con el fin de compartir problemas, soluciones y experiencias y trabajar como una comunidad con un modelo colaborativo. "Se trata de generar un ecosistema de salud dentro de cada hospital para atender de forma colegiada a los pacientes con esta patología, buscando los mejores resultados de salud posibles y teniendo en cuenta el impacto en la calidad de vida y los costes del manejo de la enfermedad", apunta la doctora García Bernal.

La DMAE se convierte en una condición idónea para implementar esta metodología. Se trata de una enfermedad crónica que afecta a la población anciana, teniendo una incidencia de hasta el 13% en este colectivo. Esta enfermedad degenerativa de la mácula, que provoca una disminución progresiva de la visión central, conlleva una alta demanda; de ahí la importancia de acometer su eficiencia mediante la optimización de la gestión asistencial.

La idea es recopilar, monitorizar y comparar resultados para mejorar la asistencia a los pacientes con DMAE de siete prestadores de servicios sanitarios de España, entre los que destaca el hospital sevillano. "La Medicina Basada en Valor supone un cambio de paradigma en la Medicina y en los propios Cuidados de la Salud, donde la parte más relevante se convierte en el valor percibido por los pacientes", referente clínico de este proyecto en el Valme, el oftalmólogo Ernesto Pereira.

Tres fases

La implementación del mismo se basa en tres fases claves: decisión estratégica o identificación de la propuesta para su materialización, fase técnica o proceso de adaptación de herramientas, procedimientos e integración de la metodología del grupo ICHOM y cambio cultural de todo el servicio clínico e integración final en la práctica clínica. Para ello, el grupo de trabajo de cada hospital (o miembro del proyecto) trabaja de forma colaborativa y en tres líneas principales que conllevan perfiles profesionales diferentes: línea de orientación clínica, liderada por oftalmólogos con la implicación y participación de los profesionales del servicio de Oftalmología; la adecuación e integración de sistemas de información en salud, liderada por ingenieros informáticos y la línea de calidad asistencial y adecuación organizativas, liderada por responsables de calidad.

En el caso del Hospital de Valme, el grupo está conformado por los profesionales que componen la subespecialidad de Retina: los doctores Pereira, Silva, Andersen, Szwec, Guerra y Lorente junto a la enfermería y técnicos auxiliares; el responsable de Calidad Asistencial, Adriano Sianes; y la informática Inmaculada Hidalgo.

Las líneas de actuación materializadas por el servicio de Oftalmología, que permitieron, primero, su selección para participar en este proyecto, y, después, trabajar intensamente en el mismo, ya disponen de frutos traducidos en avances de notable importancia. "Los mismos se traducen en resultados en salud, pivotando en el aporte de valor desde la visión y opinión de los pacientes que han visto mejorada su calidad, satisfacción y seguridad asistencial", destacan los responsables del servicio.

Por un lado, este centro ha desarrollado una historia clínica estructurada para este proceso de salud, que ha sido exportada dentro del sistema digital corporativo. En ella se recoge el detalle de ítems complementarios que suman para el abordaje asistencial de calidad. Al mismo tiempo ha reorganizado el flujo de pacientes mediante un nuevo circuito asistencial, haciéndola más accesible. Para ello, ha sido fundamental el cambio en la organización, transformando la administración de los tratamientos en consultas externas en una asistencia de hospital de día médico.

También ha llevado a cabo una mejora en la coordinación de la entrada de las citas en consultas, optimizando la intimidad y eficiencia en tiempo con la incorporación del sistema de turnómetros. Y no menos importante es la agilidad y eficacia asistenciales en el abordaje de la DMAE con la potenciación del modelo de acto único como herramienta de alta resolución, pasando a un 90% de los casos frente a un porcentaje anterior que rondaba el 20%. De tal forma que en sólo una visita hospitalaria, el paciente es diagnosticado y tratado, potenciando la adherencia terapéutica y activando una actitud proactiva para prevenir y detener el desarrollo y avance de la enfermedad.

Además, una herramienta de claro aporte para la mejora, que son los cuestionarios de calidad de vida de los pacientes. Cuestionarios impulsados desde el proyecto nacional, siendo el Hospital de Valme donde se han validado en castellano. "Unos cuestionarios que aportan valor para los oftalmólogos al detectar lo importante para los usuarios al conocer su opinión al inicio y a los 18 meses de su proceso de salud de forma personalizada", concretan los profesionales implicados en el proyecto.

Medicina basada en el valor

La atención sanitaria basada en el valor –value-based health care (VBHC)–, es una tendencia innovadora que surge para dar respuesta a muchos de los desafíos que presentan los sistemas y centros de salud en la actualidad, mejorando la calidad de la atención sanitaria. Y es que, en los últimos años, el contexto sanitario y social ha experimentado un gran cambio en la oferta y la demanda de los servicios. Por un lado, se ha producido un acelerado envejecimiento de la población con la aparición de enfermedades crónicas o nuevos perfiles de pacientes. Y, por otro lado, son tiempos marcados por una rápida transformación tecnológica.

En este nuevo contexto global surge el concepto VBHC, que se orienta a dar respuesta a muchos de los desafíos que presentan los sistemas y centros de salud en la actualidad. O sea, nuevas soluciones que den respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad y que no comprometan la sostenibilidad del sistema sanitario. Para llevarlo a cabo, es necesario medir los resultados. De esta manera se genera valor y se logra mejoras en la atención sanitaria, además de empoderar y beneficiar a los pacientes, al personal sanitario y a los gestores.

Por su parte, la misión del International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) es aprovechar el potencial de la atención sanitaria basada en el valor mediante el desarrollo de estándares internacionales que permitan medir lo que más les importa a los pacientes, por patología e impulsar la adopción de estas medidas.

"La Oftalmología es una especialidad médica con una demanda creciente provocada principalmente por la incidencia de enfermedades oftalmológicas asociadas a la edad, como resultado de la elevada esperanza de vida actual", destaca la jefa del servicio. "De ahí que esta certificación abunde en la aplicación del avance tecnológico en la Oftalmología en pro de una cobertura más eficiente, optimizando tiempo y recursos", concluye.

Servicio avalado por su trayectoria en innovación y calidad

El pasado año, el Valme logró la certificación en excelencia de su atención oftalmológica a nivel europeo a manos de la Right Care Foundation, entidad que promueve la innovación y la mejora de la sanidad con el aval de Esaso (European School of Advanced Studies in Ophthalmology), la primera plataforma europea de certificación online en excelencia y buenas prácticas. La plataforma Excellence in Ophthalmology Certification tiene entre sus cometidos impulsar la innovación y transformación digital para mejorar la calidad y la eficiencia de la atención oftalmológica en Europa. Para ello, cuenta con la colaboración de un comité científico de expertos de alto nivel, quienes han desarrollado y avalado una serie de indicadores para poder medir objetivamente el grado de excelencia de la atención ofrecida, conjuntamente con una hoja de ruta para facilitar medidas de mejora.