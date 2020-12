Villalobos agita el PSOE-A

El cargo que lo identifica y por el que es conocido es el de presidente de la Diputación de Sevilla. Pero Fernando Rodríguez Villalobos es también presidente del PSOE sevillano. Como tal, caldeó ayer el ambiente -y bastante- en el seno del partido. Le dio por llamar "malos militantes" a los críticos de su partido con la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz. Y prendió la mecha en el polvorín de las redes sociales. Y socialistas.

"Todo aquel que se mueva en estas escaramuzas es un mal militante; los buenos militantes son los que esperan en el seno de los órganos establecidos y allí se discute lo que se tenga que discutir", dijo Rodríguez Villalobos.

Para quien además ostenta el cargo de presidente la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), al poner en cuestión a la "cabeza visible" del PSOE andaluz, los críticos están "haciéndole el juego" a la derecha, por lo que ha pedido "respetar los tiempos" como "siempre" se ha hecho en su partido.

"El partido susanista no es un club de amigos, es un partido político con muchos años de historia", recalcó en lo que algunos críticos interpretaron como un "lapsus" que demuestra lo que verdaderamente piensan no pocos dirigentes del PSOE.

Es el caso de tres senadores socialistas andaluces, que replicaron en sus cuentas de Twitter a Villalobos. José Aurelio Aguilar, senador por Málaga y ex vicesecretario provincial del PSOE, escribió: "Eso de repartir carnés de buen militante me recuerda tanto a cuando la derecha reparte carnés de buen constitucionalista." Por su parte, el senador por Córdoba Alfonso Muñoz comentó : "Entre la fragmentación parlamentaria, las dificultades de la pandemia, las amenazas de fusilamiento y que algún compañero te diga que eres mal militante, la verdad es que tiene mérito nuestra labor". También reaccionó el senador por Sevilla y ex portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, quien señaló: "Atacar al que piensa distinto no es buen camino".

Igualmente, el ex alcalde de El Coronil y miembro de la corriente Hacer más PSOE, Jerónimo Guerrero, transmitió: "A veces, el subconsciente nos juega malas pasadas. ¿Partido Susanista? Y después hay quien aún se pregunta si hace falta un cambio en el PSOE de Andalucía". En la polémica participó el histórico socialista gaditano Francisco González Cabaña, quien dejó de militar en el partido hace unos meses. Fue muy claro: "Cada día deseando más que se vayan para volver a casa".

Al escenario se subió el diputado socialista por Jaén Felipe Sicilia, quien hace dos meses se postuló como posible candidato alternativo a Susana Díaz, lamentando la visión "vetusta" de determinados dirigentes del PSOE andaluz. "Es el momento de que haya una nueva mirada", dijo en unas declaraciones durante el coloquio organizado de forma telemática por Hacer más PSOE, en el que tras explicar el contenido de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) respondió sobre lo manifestado por Rodríguez Villalobos.

Sicilia dijo que él sólo entiende una "clasificación" de los socialistas, que son los militantes y los simpatizantes. "Yo, desde luego, entiendo la política, y más la socialista, desde la fraternidad. Para mí, en el PSOE no hay ni buenos ni malos, hay socialistas, todos son compañeros y tenemos que recuperar poco a poco ese espíritu de la fraternidad", remachó. Sicilia defendió el derecho a "discrepar" porque el PSOE es un partido "vivo", con "pulsión", aunque "algunos se empeñen en que no deba ser así. Lo triste es que haya compañeros que entiendan la política como de buenos y malos", agregó.