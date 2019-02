Virginia Salmerón no encabezará la lista de Cs por Sevilla al Congreso

La actual número uno de la lista de Cs al Congreso de los Diputados no repetirá como tal en las elecciones generales del 28 de abril. Virginia Salmerón ha hecho pública esta decisión con una carta en la que alega motivos de salud y hace referencia a los intentos de desprestigio que ha sufrido dentro del partido. No se descarta que Salmerón concurra a los comicios como número dos de la lista, pues Ciudadanos tiene claro que sus resultados mejorarán sustancialmente en la provincia.

"He decidido no presentarme a las primarias para encabezar la lista de Ciudadanos por Sevilla al Congreso de los Diputados. Es una decisión meditada, que he tomado por motivos de salud que me van a imposibilitar estar al 100% como número 1 en esta campaña que preveo apasionante e intensa. Esto no significa, ni muchísimo menos, que abandone el proyecto que me ilusionó hace ya unos años y que me impulsó a dar el salto a la política".

Habla de futuro en la misma misiva: "Por eso estaré a disposición del partido arropando al candidato que el partido apoye para estas elecciones generales, porque estoy convencida de que entre todos lograremos que España tenga el próximo 28 de abril el gobierno que merece, presidido por Albert Rivera. Durante todo este tiempo, he tenido el inmenso honor de representar a mi provincia en el Congreso, y si de algo me siento modestamente satisfecha es de haber podido elevar numerosas iniciativas necesarias para Sevilla, haciendo que se escuche allí la voz de los sevillanos, sus problemas y sus necesidades, largamente callados a pesar de los diputados por Sevilla de otros partidos políticos, pues son y serán también mis problemas y necesidades como sevillana que soy".

Persecución

Da las gracias a todos los militantes: "No quiero terminar estas líneas sin dar las gracias, de corazón, a todos los afiliados y simpatizantes de Ciudadanos Sevilla, y muy en especial a todos aquellos que confiaron en mí para encabezar como número 1 la lista por Sevilla al Congreso en las elecciones de 2015". Y alude a los conflictos internos: "Pese a que los comienzos no fueron fáciles, aunque tuviésemos que afrontar conflictos internos provocados por personas que se acercaban a un partido en auge buscando su interés personal en lugar del interés común, y pese a la campaña de persecución que sufrí con la intención de que abandonara, decidí seguir adelante fiel al compromiso que adquirí con Ciudadanos y con los sevillanos. A día de hoy, puedo decir con pleno convencimiento que me alegro de dar aquel paso, porque ha merecido la pena para el proyecto en Sevilla".

Se despide de la siguiente manera: "Permitidme deciros que estoy muy orgullosa de Ciudadanos en la provincia y de quienes formáis parte de este proyecto. Fuimos de las pocas provincias en España que creció en porcentaje de votos a nuestro partido en las elecciones generales de 2016 y, desde entonces, no hemos hecho más que crecer. Gracias por vuestro apoyo y empuje, porque me siento arropada por un partido en Sevilla formado por grandes profesionales y mejores personas. Gracias, de nuevo, por confiar en mí todo este tiempo. Juntos seguiremos construyendo este gran proyecto llamado Ciudadanos".