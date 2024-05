Vox recoge el malestar de los vecinos del centro por la transformación de bajos comerciales en apartamentos turísticos

La portavoz del grupo municipal Vox, Cristina Peláez, ha recogido el malestar de los colectivos vecinales del casco histórico por la transformación de bajos comerciales de edificios residenciales en apartamentos turísticos.

En un encuentro con los representantes de la Asociación de Vecinos de la Estación de Córdoba, Peláez, en compañía del portavoz adjunto Gonzalo García de Polavieja y coordinadores del distrito, ha manifestado su preocupación “ante el creciente malestar de los residentes por la proliferación de apartamentos turísticos, especialmente, tras conocerse que los bajos de un edificio residencial del centro se convertirán en apartamentos turísticos que además usarán zonas comunes del edificio residencial”.

La portavoz de VOX ha apostillado que “comprobamos que llevábamos razón cuando nos opusimos a la recién aprobada norma municipal de limitación de viviendas turísticas porque se centró en la concesión de licencias de viviendas de uso turístico, no de apartamentos turísticos ni alojamientos hoteleros de cualquier carácter. Por tanto, la regulación municipal, tal y como nos temíamos, no funciona al no dar respuesta a este problema que está generando una contestación social que podría convertirse en mayoritaria”.

Peláez ha aseverado que la reciente normativa “sólo ha supuesto un cierto balón de oxígeno para el gobierno municipal de Sevilla, una huída hacia delante de escaso recorrido como estamos viendo. Desde VOX entendemos que el debate sobre el modelo de turismo que queremos para Sevilla es extraordinariamente complejo y debemos todos tomárnoslo en serio, desde el gobierno a la oposición, pasando por vecinos y agentes turísticos. Un debate de este calado que afecta a la principal industria sevillana requiere decisiones valientes, firmes y con el mayor consenso posible”.