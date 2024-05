Vecinos del centro piden que se congele la concesión de alojamientos turísticos en Sevilla

Vecinos del casco histórico Norte de Sevilla han exigido al Ayuntamiento de Sevilla que no autorice ninguna vivienda turística ni apartamento turístico más en la ciudad hasta que el gobierno local defina “con más rigor” el documento técnico que servirá de base para la regulación municipal de este tipo de alojamientos. Precisamente el Ayuntamiento de Madrid ha suspendido la concesión de nuevas licencias hasta tanto se apruebe la regulación municipal en septiembre.

En sus alegaciones a la propuesta de regulación de las viviendas turísticas que prepara el gobierno de José Luis Sanz, la asociación vecinal del casco Norte ‘La Revuelta’ reclama que la propuesta regulatoria del Ayuntamiento “tiene que alcanzar también a los apartamentos turísticos (AT) y no únicamente a las viviendas con fines turísticos” dado que también provocan “falta de viviendas, despoblación, incremento de precios, pérdida de identidad y afección al entorno”.

La entidad pide al Consistorio “un nuevo y más exhaustivo informe que proporcione mayores elementos de análisis de la realidad” y que, mientras tanto, se acuerde “la moratoria de no autorizar ninguna vivienda turística más ni ningún apartamento turístico más”.

La asociación vecinal considera que el documento técnico en el que se basa la propuesta del gobierno municipal “es incompleto y puede inducir a un error de diagnóstico cuyas consecuencias pueden ser fatales para la ciudad” al no contemplar el impacto de los mencionados apartamentos turísticos (AT), al trabajar sobre datos desactualizados (el número de plazas en viviendas turísticas está creciendo a un ritmo de 1000 al mes) e irreales al no tener en cuenta la oferta de pisos turísticos ilegales. Además, desde ‘La Revuelta’ inciden en que hacer las propuesta a nivel de barrio es un error “cuando los problemas, retos e interacciones no se producen a esa escala”.

La asociación ‘Sevilla se muere’, con el apoyo de la entidad de vecinos Estación de Córdoba, ha pedido al Ayuntamiento que también congele las licencias turísticas de hoteles, hostales y demás alojamientos.

Rechazo al 10% de presión turística

‘La Revuelta’ rechaza la propuesta del gobierno municipal de fijar en un 10% el máximo de la presión turística residencial (porcentaje de vivienda turística sobre el total del parque residencial) por considerar que “carece completamente de rigor y estimula el mantenimiento de una lógica depredadora de la ciudad y de los derechos de sus vecinas al concluir que la ciudad puede multiplicar su número actual de viviendas turísticas por 3,64 veces hasta llegar a las 32.400”.

Este rechazo es compartido también por 'Sevilla se muere' y la asociación Estación de Córdoba.

Asimismo, los vecinos del casco Norte solicitan en sus alegaciones medidas para revertir las zonas en las que el actual nivel de viviendas turísticas ya ha provocado “estragos”, un refuerzo de la inspección para conocer y eliminar la realidad de los alojamientos irregulares, que se habiliten mecanismos ágiles y operativos para que las vecinas y vecinos puedan presentar información y denuncias y que la normativa que apruebe el Ayuntamiento incluya un régimen disciplinario claro y efectivo para garantizar su cumplimiento.

La asociación vecinal recuerda que el Tribunal Supremo pide que las limitaciones sobre este tipo de viviendas se hagan “bajo los principios de proporcionalidad, objetividad, necesidad y seguridad jurídica”.

‘La Revuelta’ califica de “disparatada” la propuesta del Ayuntamiento para el barrio de San Julián, ya que no aparece como zona saturada según la Gerencia de Urbanismo. La entidad recalca que el cálculo por secciones censales arroja un resultado muy por encima del 10% de concentración de viviendas turísticas dado que los edificios altos de una pequeña parte del barrio distorsionan por completo el porcentaje”.

En este gráfico se reproduce la localización de las viviendas con fines turísticos en San Julián.

Sevilla se muere: “El uso residencial se preserva en el PGOU”

La asociación ‘Sevilla se muere’ ha presentado también alegaciones a la regulación municipal de viviendas turísticas que prepara el Ayuntamiento de Sevilla, un documento técnico elaborado en colaboración con juristas de la Universidad de Sevilla.

La posición de la entidad es que el Consistorio tiene que congelar las licencias de todo tipo de alojamiento turístico, desde viviendas turísticas a apartamentos turísticos, hoteles y pensiones hasta tanto apruebe la normativa que prepara. Para ‘Sevilla se muere’ la normativa que apruebe el Ayuntamiento de Sevilla no va a resultar efectiva sin una modificación de la planificación urbanística, como ha hecho Cádiz.

En su opinión, la solución definitiva para poner freno a esta proliferación turística que está “devorando” los barrios históricos de la ciudad, como el Casco Norte, es que se modifique el Plan General urbanístico (PGOU) de Sevilla para preservar el uso residencial de las viviendas, de forma que no se puedan destinar a un uso lucrativo. Esta fue la solución que aplicó Cádiz a finales de 2022, al aprobar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cádiz capital que supuso la limitación de las viviendas turísticas.

Según la modificación del PGOU de Cádiz ya no se pueden inscribir nuevas viviendas con fines turísticos en el casco antiguo de la ciudad, aunque podían seguir operando con este uso las que lo hacían con anterioridad.

Respecto al cupo máximo del 10% de presión turística, ‘Sevilla se muere’ recalca que se trata de “un cupo muy alto” porque este porcentaje condenaría a los vecinos a marcharse de los barrios históricos. La entidad recuerda que en otras ciudades no pasa del 7% como máximo. En toda la ciudad de Cádiz la presión de viviendas turísticas se situaba a finales de 2022 por encima del 5%.

La entidad ‘Sevilla se muere’ ha reclamado también en sus alegaciones que el Ayuntamiento ponga en marcha una Mesa del Turismo donde participen las asociaciones como foro donde se puedan abordar las cuestiones relacionadas con los alojamientos turísticos.