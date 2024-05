José Luis Sanz insiste en que el Real Alcázar será gratis para los sevillanos

El Real Alcázar de Sevilla y su servicio de audioguía serán gratis para los sevillanos. Por tanto no afectaría la subida de 2,5 euros sobre la entrada general, que pasaría a costar 17 euros, ni tampoco el incremento de un euro para la entrada para jóvenes y mayores, que pasaría de siete a ocho euros. Así lo ha confirmado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, esta misma mañana. Como adelantó este periódico, las subidas son una propuesta del Gobierno municipal que debe recibir el visto bueno de la oposición, y supondría unos ingresos para las arcas municipales de alrededor de dos millones.

"No soy partidario del todo gratis, creo que el todo gratis ha hecho mucho daño a la cultura y al patrimonio histórico", ha señalado el primer edil, quien ha recalcado también que para entrar en espacios "como el Real Alcázar o el Museo de Bellas Artes hay que pagar una entrada para ver una programación de calidad" o para el propio mantenimiento del enclave. "Sobre la subida del ticket del Alcázar, conllevará el servicio de audioguía con lo cual me parece bastante razonable", ha indicado.

Esta gratuidad que gozarán los sevillanos en Real Alcázar no sucederá, por lo pronto, en el Museo de Bellas Artes, pinacoteca que a partir del verano costará 6 euros. En principio, tampoco está la puerta abierta a una posible rebaja sobre este importe para los locales. La razón que da el alcalde es la titularidad del enclave: "El Museo de Bellas Artes no pertenece al Ayuntamiento de Sevilla. Si así fuera, propondría que los sevillanos no pagaran la entrada. Es de la Junta de Andalucía y ellos tendrán que decidir".

Debate sobre la tasa turística

También ha hecho referencia a la reunión que mantendrán esta tarde la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para abordar la tasa turística en la comunidad.

Sanz ha insistido en que es "partidario" de esta medida siempre y cuando se den tres condiciones: que el sector turístico la solicite, que se negocie con el sector turístico quién recaudará esa tasa y que sea "finalista". Esto significa, según ha matizado, que "un porcentaje" se destine a la promoción de la ciudad, a la rehabilitación del patrimonio o a los barrios de la ciudad.

Negociación del presupuesto municipal

Esta tarde -a partir de las 17:30 horas- el alcalde se reunirá con los representantes de PSOE, Vox e Izquierda Unida-Podemos para avanzar en el presupuesto municipal. "Esperamos que vengan con actitud constructiva y que no pretendan seguir con la situación de bloqueo a la que tienen sometida a la ciudad de Sevilla", ha apostillado Sanz. El próximo lunes 3 de junio se celebrará el pleno de presupuestos.