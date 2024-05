Transparencia, independencia y profesionalidad caracterizan a CSIF en la comunidad universitaria

¿Por qué creen que hay que votar al sindicato independiente CSIF?

–CSIF es un sindicato independiente, dialogante, negociador y de servicios, con visión de futuro. Ello nos permite plena libertad para hacer propuestas y reivindicaciones en todos los foros y ámbitos de negociación, sin consignas ni dependencias políticas (no obedecemos a ninguna ideología política). CSIF apuesta por una acción sindical transparente y participativa donde los intereses de los miembros de la Universidad de Sevilla son el eje que guía nuestras actuaciones. CSIF tiene capacidad de negociación a nivel local, autonómico y nacional, por lo que estamos presentes en las diferentes mesas de negociación, trabajando desde la transparencia, la independencia y la profesionalidad. Los delegados sindicales de CSIF US forman parte activa de los equipos negociadores de CSIF en la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas Andaluzas, en la ANECA y en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, al igual que en la propia Mesa de Negociación del PDI de la US, en la cual hemos ostentado la Secretaría durante esta última legislatura y en el Comité de Empresa del Personal Docente e Investigar (PDI) Laboral, ocupando la Presidencia y la Secretaría. CSIF ha mantenido permanentemente informado, a la plantilla, durante estos 4 años, de todo aquello que le ha concernido. Hemos estado siempre a su lado, respondiendo a cada correo, atendiendo en nuestra sección (sin importar si eran o no afiliados). No aparecemos sólo en periodo electoral.

–¿A quiénes representa CSIF?

–En estas elecciones sindicales, CSIF presenta candidatura en todos los órganos de representación. Por tanto, representamos a funcionarios y laborales, tanto en el PDI como en el PTGAS, de cualquier categoría profesional. En el caso del PDI laboral, estamos especialmente sensibilizados con aquellas categorías más vulnerables, profesores Asociados y Sustitutos Interinos, las cuales han tenido, históricamente, bastante precariedad. Respecto al PTGAS nos centramos en incluir en nuestras listas una representación del colectivo para conocer de primera mano las preocupaciones e intereses del personal.

En este punto, nos gustaría aclarar (sobre todo, para aquellos que aún lo desconocen) que CSIF no es un sindicato que representa, únicamente, a los funcionarios.

–¿Cuáles son los ejes de actuación del programa de CSIF?

–Para el PDI, estos ejes de actuación se han centrado en: Estabilización, Retribución, Docencia, Investigación, Acción Social y Burocratización (desburocratización).

Pretendemos continuar con la labor iniciada años atrás en cada uno de los ejes arriba descritos, consolidando derechos, mejorando las condiciones de trabajo y ayudando en la estabilización y promoción del profesorado, con medidas alcanzables, ajustadas a la LOSU y la LAU, siendo realistas con la situación, negociando con las autoridades universitarias, el que consideremos mejor Plan de Adecuación de la LOSU y de Estabilización, en el que venimos trabajando desde hace tiempo. No es nuestro estilo “vender humo” en algo tan delicado, haciendo promesas que no se puedan cumplir o que escapan a nuestro alcance.

En el PTGAS pretendemos seguir liderando la defensa de los derechos de nuestro personal, como venimos haciendo desde los últimos 13 años, con objetivos ambiciosos pero realistas, en un tono dialogante y teniendo siempre presente las propuestas del colectivo. Aspiramos a cerraren los próximos meses el cobro completo del complemento de productividad y la puesta en marcha inmediata de la carrera horizontal. En lo que se refiere al PTGAS LABORAL son muchas las reivindicaciones que defendemos: subida salarial , mejoras en la conciliación de la vida laboral y familiar y aplicación de los permisos recogidos en el RD 5/2023, que entró en vigor 30 de junio de 2023; convocatoria de promoción interna (no se convocan desde hace 9 años), convocatoria de concurso de traslado anuales, mayor transparencia en la publicación de las bolsas de trabajo y de las nóminas, oposición a la preocupante externalización de servicios, etc.

–¿Alguna consideración más que quiera destacar?

–Pues sí, cuatro consideraciones. En primer lugar, quisiéramos resaltar que, recientemente, se ha alcanzado un acuerdo con la Junta de Andalucía y con las Universidades Andaluzas para que se convoque, de inmediato, los Complementos Autonómicos para el PDI, extendiéndose a todas las categorías profesionales, excluidas en las anteriores convocatorias. Esta negociación ha sido liderada por CISF, como sindicato con mayor representación en el PDI de las Universidades Andaluzas.

En segundo lugar, CSIF ha sido el único sindicato que ha promovido la inminente apertura de la mesa para la negociación del II Convenio Colectivo del PDi Laboral de las Universidades Andaluzas, entendiendo que es el único ámbito de negociación que permite la mejora de las condiciones económicas y de promoción del PDI.

En tercer lugar, nos gustaría alentar a ejercer el voto, a la comunidad universitaria. Estas votaciones tendrán lugar el próximo jueves 23 de mayo, y por supuesto, si así lo creen, animamos a que voten a CSIF; ya que, si confían en nosotros, y en la labor que venimos desarrollando, podremos seguir estando presentes en las distintas mesas de negociación (a nivel local, regional y nacional), seguiremos avanzando en los objetivos que nos hemos propuestos, podremos defender los derechos de los trabajadores, etc. Cada voto cuenta y tu voto vale mucho. La obtención de un delegado o no, depende de muy pocos votos.

Para terminar, queremos recordar a la comunidad universitaria, que CSIF atiende en su sección sindical a cualquier miembro de la misma (sea a o no, afiliado), en horario de mañana, de Lunes a Viernes.