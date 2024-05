El mal trago de prescindir de tres

ARRIADO telón y a falta de esa traca final que se programa el sábado en Wembley, el foco recae en la lista para la Eurocopa. En ella, dos de los nuestros, el muy nuestro e incombustible Jesús Navas y ese hallazgo que, vía Betis, se ha encontrado el fútbol español y que responde al nombre de Ayoze Pérez. Por lo demás, pocas sorpresas y algo que suele repetirse como que no estén todos los que son, pero que sí son todos los que están.

Que no estén todos los que son es algo que se produce en cada convocatoria del seleccionador nacional. Tuercebotas no suele haber y en ésta que ha hecho Luis de la Fuente no hay ningún nombre que chirríe, incluso se acepta con gusto la inclusión de Jesús Navas, un futbolista que ya anda entre algodones, pero es tanto el fervor del seleccionador por su capitán desde que lo tuvo en juveniles del Sevilla que su presencia se daba por descontada pese a sus problemas físicos.

Una lista en la que se ha metido sobre la campana Ayoze y que está en ella por vez primera. En la Premier desde que con veinte años lo fichó el Newcastle en 2014, su debut en la Primera española no se produjo hasta enero del año pasado. Su rendimiento en el Betis le ha servido para que el fútbol español se encuentre un valor recuperado. Una sorpresa su llamada, pero que está plenamente justificada por su rendimiento en un Betis que ahora reza porque no se lo arrebaten.

Tres son los futbolistas que habrán de salir de la convocatoria y eso puede significar un marrón para De la Fuente. Decirle a tres de ellos que se acabó lo que se daba debe ser un trago difícil de engullir, pero el seleccionador sabrá lo que se hace. Todo aficionado tiene vocación de seleccionador y difícilmente coinciden dos de ellos en el total de la convocatoria. Malísima suerte lo de Isco, que la suerte acompañe en esta inminente Eurocopa y que a quien Dios se la dé, San Pedro...