Zicofy, un psicólogo para todos los bolsillos

Ya no es tabú –por suerte– decir abiertamente que vas al psicólogo. De hecho, el 26,2% de los españoles mayores de edad reconocen que acuden a este especialista o al psiquiatra ante los problemas de salud mental. Así lo detalla el informe La situación de la salud mental en España, elaborado por la Confederación Salud Mental España y la Fundación Mutua Madrileña en 2023. Una cifra positiva que contrasta con otro dato dramático que también arroja el estudio: "el 28% de los jóvenes de entre 18 y 24 años que no acuden a un profesional de la salud mental no lo hacen porque no se lo pueden permitir económicamente". Con el objetivo de dar la vuelta a este número ha nacido –en el seno de la Universidad de Sevilla– la startup Zicofy.

Una empresa que acaba de arrancar con el objetivo de hacer más accesible el bienestar emocional ante los elevados precios de las consultas privadas o las largas listas de espera de la sanidad pública. Un propósito que sirve como faro de guía para esta compañía. Además, es la primera en España que utiliza inteligencia artificial para conectar a los jóvenes con psicólogos recién graduados –zicos en el argot de la entidad– a través de una suscripción mensual que depende de la cantidad de encuentros –que no consultas– que el usuario quiera tener al mes. Por ahora sólo hay tres tipos de planes: el Básico por 18,29 euros e incluye una reunión; el Estándar que cubriría dos encuentros por 35,99 euros y el Premium que tendría cuatro encuentros por 59,99 euros. Estas reuniones se hacen de forma online, ayudando así a romper la barrera de la vergüenza.

"La mayoría de nuestros usuarios –que ya superan el centenar– son jóvenes y algunos nos han llegado a comentar que tenían muchas ganas de trabajar el bienestar emocional, pero al ser tan caro no se atrevían a pedirles el dinero a sus padres", explica a Diario de Sevilla Matt Fuentes, CEO de esta compañía que está enclavada en la aceleradora Espacio_RES de Los Remedios. Este argentino –que se siente sevillano y trianero como el que más– es una de las dos cabezas que están detrás de una startup que, con apenas un año de andadura, ya se ha alzado con el primer puesto del concurso de Ideas de Emprendimiento USemprende de la Hispalense.

¿Cómo funciona?

Si el usuario usa la plataforma por primera vez, tendrá que completar un test –que apenas dura 20 segundos– para que la inteligencia artificial entre en juego. Con toda la información recabada, es capaz de conectar al suscriptor con el psicólogo que mejor se adapte a sus necesidades. "Los zicos son como tu mejor amigo, pero recién graduados en Psicología", matiza Fuentes. De hecho, la plantilla de profesionales ahora mismo está conformada por siete personas que proceden de diferentes universidades. Desde la Universidad de Sevilla, hasta la de Cádiz o la de Granada.

"Nuestro enfoque se sustenta en el bienestar emocional basado en la evidencia. Por un lado, tenemos un protocolo con el que trabajan los zicos, pero vamos más allá y queremos medir el progreso de los usuarios a nivel emocional", subraya el CEO y hace especial hincapié en que no solo se trata de un tratamiento cualitativo, sino también "cuantitativo". ¿Cómo? con una métrica que permite al usuario entender su progreso y de qué forma interviene Zicofy en esta mejora. Para crear esta metodología de trabajo han cooperado con investigadores de la Universidad de Sevilla.

El cofundador recalca que la compañía no puede abordar aquellas patologías que puedan poner en riesgo al usuario: "De ninguna manera reemplazamos a un psiquiatra. Con nuestro enfoque basado en la evidencia trabajamos diferentes medidas de detección de estos comportamientos de riesgo por si nuestros zicos, como recién graduados en Psicología, se encuentran con situaciones que se escapan de sus posibilidades”.

Una expansión con pies de plomo

Contra la propia naturaleza del crecimiento de las compañías –cuyos planes de expansión no conocen las fronteras– en Zicofy prefieren ir poco a poco. "No estamos buscando una expansión masiva porque queremos conservar con mucho cuidado la calidad del servicio que damos", apunta Fuentes.

Sí que tienen claro que quieren convertirse en la mejor plataforma de bienestar emocional de España y para ello "no se trata de ser la más masiva, sino de dar una buena calidad en el servicio". Pero lejos de estar quietos, en apenas unas semanas lanzarán una aplicación que contará con un chat con inteligencia artificial en el que los usuarios podrán conversar con zicos virtuales de manera gratuita. Además, este año quieren fortalecerse a nivel regional y nacional. En cuanto a cruzar a otros países, el cofundador mira hacia Italia como destino de prueba "y no tiene que ver con mercado o con cantidad de gente, sino con un lugar en el que exista un problema similar al que se da en España: la dificultad de acceder al bienestar emocional".

Un enamorado de Sevilla

Lo que sí tiene claro es que le encanta "Andalucía para crecer". De hecho, no duda en recalcar con una amplia sonrisa que el no se vino a vivir a Europa, "yo lo hice a Sevilla y es un lugar increíble para emprender". Aunque aclara que el camino que ha elegido no está plagado de de rosas, sí que se ha sorprendido al encontrar mucho apoyo institucional y empresarial en la región. "He trabajado en muchos sitios del mundo en los que la gente vive para trabajar y yo soy bastante workaholic, pero he descubierto que aquí se trabaja para vivir".