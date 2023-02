Acordes sevillanos en la nueva cinta de 'Avatar'

La arpista sevillana Cristina Montes comenzó su relación con el instrumento que marcó su vida prácticamente por azar. Sin ningún músico en la familia, fue su madre la que decidió matricularla en el Conservatorio de Música, en la calle Jesús del Gran Poder, con tan solo nueve años. La idea inicial era que impartiera formación en la disciplina de canto, pero la burocracia, la caducidad de los plazos de inscripción y un curso prácticamente empezado, provocaron que la única clase con plazas libres fuera la de arpa. Una rara avis, porque Sevilla era de los pocos enclaves en los que se podía cursar formación musical centrada en este instrumento. A partir de aquí, la vida personal y profesional de Montes ha estado ligada a las cuerdas.

"Cuando mi madre me lo dijo, yo pensaba que se refería a la lira. No sabía muy bien ni lo que era hasta que llegué a clase y vi a los profesores con el arpa grande que se usa en los conciertos, con la que se suele empezar", recuerda la música entre risas. A pesar de este desconocimiento propio de la inocencia infantil, su trayectoria profesional comenzó en ese mismo momento. De hecho, conjugó los últimos años del Grado Superior en Sevilla con formar parte de varias agrupaciones como la Orquesta Joven Nacional y la de la Unión Europea.

En cuanto acabó esta etapa formativa en Sevilla, la arpista se mudó a Londres y posteriormente fue aprobada por la Academia de la Ópera de Berlín con el aclamado director argentino Daniel Barenboim al frente. "Dos años después gané una plaza en la Orquesta de Valencia con 20 años y justo cuando tenía 21 gané otra posición en la Orquesta de Les Arts, cuando la fundó el director musical Lorin Maazel en 2006", explica la música.

Allí estuvo hasta que, en 2016, decidió mudarse a Los Ángeles para trabajar con Gustavo Dudamel en la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Pero, al estar en la Meca del cine, se ha abierto una nueva puerta en su carrera: "Los tres estudios en los que se graba prácticamente todo están allí. He descubierto este nuevo mundo, que considero un extra que aporta la ciudad, y es prácticamente lo que más me gusta", manifiesta Montes en referencia a las productoras Sony, Fox y Warner.

La profesional, que ha formado parte de grandes producciones como It, Doctor Sueño, la segunda parte de El retorno de las brujas, o la secuela de Avatar, indica que el secretismo y la confidencialidad marcan las relaciones contractuales. "No sabes el nombre del proyecto hasta que llegas a la sala de grabación, a veces te dicen el nombre del director y puedes buscar qué trabajo está realizando", indica la arpista, quien explica que "la música es lo último que se graba en una película, hasta el último momento. De hecho, Avatar salió a mitad de diciembre y estuvimos haciendo sesiones desde julio y ultimando los retoques hasta octubre".

Indica, como curiosidad, que fue la única española que formó parte del departamento musical de esta superproducción dirigida por James Cameron. La banda sonora de este largometraje estuvo a cargo de Simon Franglen (Seven, The Amazing Spider-Man, James Bond), que trabajó codo con codo con James Horner (Titanic) en la primera parte. Horner murió en un accidente de avioneta en 2015 y Franglen recogió el testigo para la segunda parte de Avatar. "Sentía la responsabilidad de hacerlo bien en honor de James. A una de las grabaciones llevó la batuta con la que Horner había dirigido la banda sonora de la primera película como homenaje y con la esperanza de que la segunda parte tuviera el mismo éxito", recuerda la arpista.

Montes señala que la música de cine es totalmente diferente a los repertorios que suelen llevar las orquestas: "No es solo música, sino que va enlazada con imágenes, entonces se combinan varias artes. Además, hay que tener en cuenta el trabajo conjunto de la orquesta con un compositor, porque si es preciso cambiar algo, los músicos tienen que ser dinámicos y flexibles". En este sentido, apunta a que esta dinámica de trabajo no es la habitual en una orquesta, aunque muchas "se están animando cada vez más y es positivo que se sumen a este tipo de proyectos".

Esta forma de operar, que requiere que los músicos sean resolutivos en poco tiempo, se combina con la disciplina de acompañar a las imágenes minuto a minuto. "Grabamos con claqueta, es decir, todos llevamos unos cascos que marcan el ritmo para que sea exacto y todos podamos estar absolutamente coordinados en los momentos clave de lo que se ve en pantalla. Cuando escuchas un concierto, el director es el encargado de realizar esa labor", manifiesta Montes.

En este sentido, no duda ni un segundo en apostillar que, aunque el espectador no se de cuenta, la música es crucial, porque es la encargada de conducir todas las emociones. "Una película no vale nada si le quitas la música", recalca.

En cuanto a volver a Sevilla y a su barrio de Nervión, lo ve como una idea lejana: "Quiero seguir aprovechando el momento de estar en Los Ángeles y seguir descubriendo cosas que no tenía aquí. Mientras estaba allí, recibí el Premio Andaluces del Futuro, que otorga el Grupo Joly, y fue un enorme honor, precisamente porque me lo dieran con una disciplina tan poco común. Fue un verdadero impulso para seguir mi carrera".

La arpista añora, a pesar de la singularidad de Los Ángeles, la "espontaneidad, la naturalidad y frescura" de la capital hispalense. Además, recalca que sigue manteniendo su acento y que, de la vida nómada, le gusta llevar un poquito de cada sitio allá donde va.