La actividad presencial vuelve a las aulas de las universidades sevillanas

Las universidades sevillanas han vuelto a registrar actividad presencial en sus aulas tras las vacaciones de Navidad. Alumnos de la Universidad de Sevilla (US) y de la Pablo de Olvide (UPO) han regresado a las instituciones académicas estos días tras las nuevas medidas establecidas por la Junta de Andalucía para hacer frente a una tercera ola del Covid, que permiten dicho formato en la ciudad hispalense. Mientras, el consejero de Universidades, Rogelio Velasco, ha adelantado que ya trabaja con las autoridades sanitarias para elaborar un catálogo de medidas sanitarias con el que afrontar los exámenes que se realicen en la enseñanza superior durante el primer cuatrimestre de 2021.

La vuelta de los alumnos a la US y la UPO obedece a causas distintas. En la Pablo de Olavide la asistencia de los universitarios se debe a los exámenes del primer cuatrimestre que empezaron a realizarse ayer lunes. Desde la institución académica se explica que las pruebas de evaluación se llevan a cabo tanto de manera on line como de forma presencial, según han considerado los equipos docentes de cada asignatura, a fin de "asegurar y garantizar la adquisición de los conocimientos y competencias requeridos".

Según fuentes de la UPO, las primeras jornadas de exámenes "han transcurrido con total normalidad y sin incidencias, de acuerdo con el protocolo y las medidas de prevención establecidas por la universidad frente al Covid-19". Por tal motivo, la Olavide expresa "su gratitud y reconocimiento por la responsabilidad demostrada tanto por el alumnado como por el profesorado".

Un agradecimiento que también ha expresado el rector de esta institución académica, Francisco Oliva, tras visitar las aulas en las que estos días se realizan las pruebas: “Me gustaría reconocer y agradecer a todas las personas que han participado en los exámenes presenciales la responsabilidad mostrada tanto antes como durante y después de la realización de las pruebas, siguiendo los protocolos marcados por la universidad”.

La UPO, a través de una resolución rectoral, ha aprobado este martes una serie de medidas para seguir adaptando la actividad académica al actual contexto de pandemia. El documento establece que tanto la actividad docente de grado y posgrado del segundo cuatrimestre del curso, como las evaluaciones del primero, continuarán ajustadas a lo establecido en la instrucción del pasado 17 de diciembre del Vicerrectorado de Estrategia y Planificación Académica. "Tras atender a la opinión de los expertos y teniendo en cuenta que la Universidad Pablo de Olavide se encuentra en términos municipales cuyo nivel de alerta de Covid-19 alcanza el grado 3, la institución opta por mantener la docencia 'on line' hasta el próximo 3 de abril, a excepción de las enseñanzas prácticas que requieran presencialidad", refiere la UPO en un comunicado.

La resolución también recoge que las asignaturas de prácticas externas podrán llevarse a cabo de forma presencial, siempre que las entidades, empresas o instituciones mantengan su actividad de esta forma. Los actos académicos, como la defensa de trabajos de fin de grado o máster y tesis doctorales, así como los concursos de acceso a cuerpos docentes programados, también se podrán realizar de manera presencial, siempre que se respeten las medidas de prevención establecidas.

La norma indica que se procederá a la reapertura de la biblioteca, que cuenta con su propio plan anti Covid. Entre las medidas de higiene y prevención establecidas, destaca la implantación de un sistema informático de control de aforo, que hace necesaria la reserva previa de los diferentes puestos a través de una aplicación móvil. El horario de apertura de este servicio es de lunes a viernes, de 8:30 a 20:00.

Clases presenciales en la ETSI

Por otro lado, la Escuela Superior Técnica de Ingeniería (ETSI) ha sido el primer centro de la US en retomar las clases teóricas presenciales. Lo ha hecho este martes para los alumnos de primer curso de grado, para los que la formación será 100% presencial, aunque, eso sí, siempre voluntaria, pues debe tenerse en cuenta que muchos de estos estudiantes no pueden desplazarse ahora al no residir en Sevilla, se encuentran guardando cuarentena por el Covid o prefieren seguir con la enseñanza telemática, como se viene haciendo desde el pasado 10 de noviembre.

A partir de este miércoles podrán regresar a la ETSI, en la Isla de la Cartuja, los alumnos de segundo, tercer y cuarto curso de grado de las distintas titulaciones que en esta escuela se ofertan. Para ellos el modelo elegido desde principios de curso e interrumpido en otoño fue el semipresencial, por el que se van turnando semanalmente y por grupos a la asistencia a clase (siempre de forma voluntaria). También este miércoles podrán retomar sus clases presenciales los estudiantes de máster, para los que la formación es 100% presencial.

Este miércoles, de igual modo, se recuperará la modalidad semipresencial en las facultades de Matemáticas, Física y Química (las tres en el campus de Reina Mercedes) y también lo hará la de Filología, mientras que la de Filosofía lo hará el viernes. Las prácticas en todos los centros de la US seguirán manteniendo la presencialidad, como lo han hecho de forma ininterrumpida desde que comenzó el curso. El calendario de exámenes del primer cuatrimestre comenzará en la Hispalense el próximo 30 de enero. Pruebas que podrán ser presenciales o virtuales, según estime oportuno el departamento de cada asignatura.