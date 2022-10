¿Qué aristócrata sevillana ha amadrinado un acto militar en Jaca?

Una aristócrata sevillana en una ceremonia militar celebrada en Aragón y para un regimiento con nombre gallego. Tres protagonistas de tres comunidades autónomas se han dado cita este fin de semana en la Ciudadela de Jaca (Huesca), donde la Xunta de Galicia ha entregado la nueva bandera de España al Regimiento de Infantería Galicia 64 de Cazadores de Montaña, que tiene su base en dicho municipio aragonés. La presencia sevillana ha venido por parte de África Sangrán Dávila, marquesa de los Ríos, quien ha amadrinado el acto.

La presencia de la aristócrata obedece a los orígenes de este regimiento de Infantería, ya que un antepasado suyo, Francisco de los Ríos y de la Tour, fue quien en 1704 ocupó el cargo de último maestre de campo del entonces tercio, pero también, ya siendo regimiento, su primer coronel. Recibió el título de primer marqués de los Ríos en 1715.

La ceremonia ha estado presidida por el jefe de la División San Marcial, el general Juan Carlos González Díez. Ha participado en ella la directora general de Relaciones Institucionales y Parlamentarias de la Xunta de Galicia, Blanca García-Señorans Álvarez, quien ha entregado la enseña nacional a la marquesa de los Ríos como madrina del acto. África Sangrán la ha depositado en las manos del jefe del Regimiento Galicia 64, el coronel Antonio Ortiz.

Las palabras de la marquesa

En su discurso, la aristócrata sevillana (que ostenta el mencionado título desde 2020) ha afirmado "no poder sentirse, como española, más honrada y orgullosa de estar aquí". "Para mí, el honor de ostentar el mismo título que mi antepasado, no es un broche o un adorno, es una responsabilidad que afianza tanto mis obligaciones como española, como mi lealtad hacia nuestro Rey, Felipe VI, vuestro comandante en jefe, que tuvo la deferencia de concederme el título y al que quiero expresar hoy, desde aquí, mi lealtad y subordinación. Asimismo, este título nobiliario me obliga a mi buen hacer, por supuesto, como ciudadana española, pero, ante todo, como persona", ha subrayado durante su intervención.

También ha tenido palabras de reconocimiento hacia el Regimiento Galicia 64: "Hoy tengo ante mí formado al Regimiento Galicia, gloriosa Infantería de España, herederos de aquellos soldados que combatieron al servicio del Rey, desde mediados del siglo XVI, por campos de batalla tan lejanos como Mahdia y Malta en el Mediterráneo; Breda, Amberes o Rocroi en Centroeuropa; que acudió a Escocia, Italia, Portugal, Cuba o Argentina y más recientemente a Bosnia, Albania, Kosovo, Afganistán, Mali y Líbano". De igual modo, ha recordado los valores que siempre han destacado en la Infantería. "Es la de siempre, la fiel Infantería, dura y sacrificada, donde el honor, el espíritu de sacrificio, la disciplina y la lealtad, y en vuestro caso, además, el de unión en la montaña, se convierten en los valores que guían vuestro proceder como así lo hicieron con vuestros mayores", ha abundado.

"Una bandera que nos une"

Para la marquesa de los Ríos, la enseña nacional que se ha renovado en esta ceremonia "es la bandera que nos une y acoge a todos los españoles sin distinciones de orígenes, clase o riqueza. La bandera de nuestra patria querida".

El acto ha concluido con el homenaje a los soldados de montaña fallecidos y el canto del himno del regimiento. A continuación, los asistentes se han trasladado a la Avenida de Francia de esta localidad aragonesa para presenciar el desfile.