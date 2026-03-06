Adif adjudica obras en el puente ferroviario sobre la Ronda Supernorte y el arroyo Tamarguillo en Sevilla

Viaducto ferroviario sobre la ronda Supernorte y el arroyo del Tamarguillo que va a reparar Adif

Adif ha adjudicado por importe de 858.034 euros las obras de conservación del viaducto ferroviario sobre la Ronda Supernorte y el arroyo Tamarguillo, en la capital sevillana, para reforzar este puente frente a filtraciones de agua, asegurando su durabilidad y prestaciones.

Esta estructura forma parte de la línea convencional que une Sevilla con Cádiz, en un tramo de doble vía electrificada por el que circulan numerosos servicios de Cercanías, Media y Larga Distancia, además de trenes de mercancías. Tiene una longitud de 53 metros distribuidos en cuatro vanos.

Los trabajos consisten en la impermeabilización de la plataforma, procediendo al sellado de todas las juntas del tablero que soporta las vías.

Asimismo, se intervendrá para optimizar el sistema de drenaje de los vanos del viaducto, se instalarán vierteaguas y se actuará sobre la zona en la que se insertan los postes de catenaria.

Los trabajos se realizarán manteniendo el tráfico ferroviario en un tramo que registra numerosas circulaciones, tanto de viajeros como de mercancías, y que es utilizado por diferentes servicios de Cercanías, Media y Larga Distancia.

Esta actuación contribuye al ODS número 9, que fomenta el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.