Los trenes de Cercanías de Sevilla han registrado esta semana retrasos de hasta 60 minutos y siguen las demoras, pese a que Adif asegura lo contrario. Así consta en la aplicación móvil de Cercanías que informa a los viajeros de las incidencias en todas las líneas. Los datos que ofrece esta aplicación desmienten que el servicio haya recuperado la normalidad desde las siete de la mañana de este viernes, como sostiene Adif.

En los últimos cinco días entre el lunes 2 y este viernes 6 de marzo, la red de Cercanías de Sevilla ha registrado más de 80 incidencias operativas, entre retrasos, cancelaciones totales de trenes y supresiones parciales de servicio en determinados tramos. Esto ha afectado a varias líneas del núcleo, especialmente a la C-5 y la C-1. A partir de los avisos difundidos por la app Cercanías Sevilla durante la semana, puede realizarse un balance aproximado del impacto por líneas.

En términos globales, se ha registrado esta semana:

Cancelaciones totales de trenes: 14

Supresiones parciales de servicio (tramos sin servicio): 22

Incidencias con retrasos: más de 45

El retraso medio registrado en la red se sitúa en torno a los 24 minutos, aunque con importantes diferencias según la línea.

La mayor parte estuvieron relacionadas con limitaciones temporales de velocidad, problemas de circulación o reorganización del servicio, lo que provocó retrasos que en algunos casos superaron los 60 minutos.

Según la información que se facilita a los viajeros desde las 7:58 horas de este viernes sigue habiendo demoras de hata 40 minutos en las líneas C-5, C-1, y varios servicios de la C-4 se han interrumpido. Y también se registran limitaciones de velocidad en la línea C-1 entre Utrera y Lora.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) asegura que en los dos últimos días se ha registrado un fallo en los sistemas de señalización localizado en los sistemas de señalización entre los núcleos de Brenes y Los Rosales, y provocaba retrasos en los trenes de las líneas C1 y C3 del núcleo de cercanías de Sevilla, asegura. Operarios de ADIF han trabajando durante el tiempo que ha estado ralentizado el servicio para solucionar el problema a las 7.00 de esta mañana. Pero los trenes no han recuperado sus frecuencias y horarios normales, como dice Adif.

Incidencias por línea

Línea C-5 (Benacazón – Jardines de Hércules)

Ha sido la línea más afectada de la semana. Gran parte de las incidencias se concentraron en el tramo Sevilla Santa Justa – Jardines de Hércules, donde varios trenes dejaron de prestar servicio obligando a los viajeros a realizar transbordos con la C-1.

Cancelaciones totales: 2

Supresiones parciales: 14

Retrasos registrados: más de 20

Retraso medio: alrededor de 28 minutos

El miércoles 4 de marzo se registraron los mayores retrasos, con trenes acumulando hasta 56 y 67 minutos de demora en estaciones como Valencina-Santiponce o Salteras.

Línea C-1 (Lora del Río – Utrera)

La principal línea del núcleo sevillano sufrió retrasos recurrentes durante toda la semana, en muchos casos asociados a limitaciones temporales de velocidad y a la reorganización de viajeros procedentes de la C-5.

Cancelaciones totales: 0

Supresiones parciales: 0

Retrasos registrados: alrededor de 15

Retraso medio: 22 minutos

El mayor retraso se produjo el miércoles 4 de marzo en el tren con salida de Utrera a las 14:05 con destino Lora del Río, que llegó a acumular 51 minutos de demora.

Línea C-2 (Santa Justa – Cartuja)

Esta línea registró incidencias repetidas varios días de la semana, especialmente con los primeros trenes de la mañana, que no prestaron servicio.

Cancelaciones totales: 8

Retrasos: 0 relevantes

Retraso medio: no significativo

Las cancelaciones afectaron principalmente a los trenes de las 08:12 desde Santa Justa hacia Cartuja y 08:42 desde Cartuja hacia Santa Justa, que se repitieron varios días, siendo sustituidos por los servicios siguientes o por transporte alternativo.

Línea C-3 (Santa Justa – Cazalla-Constantina)

Las incidencias en esta línea se concentraron en retrasos moderados en el servicio de primera hora.

Cancelaciones: 0

Retrasos registrados: 7

Retraso medio: 24 minutos

En algunos casos las demoras alcanzaron 30-35 minutos, especialmente en los trenes procedentes de Pedroso y Villanueva del Río y Minas.

Línea C-4 (Línea Circular de Sevilla)

La línea circular también registró cancelaciones puntuales de trenes programados.

Cancelaciones totales: 6

Retrasos: 4

Retraso medio: 18 minutos

Varias salidas programadas desde Sevilla Santa Justa (especialmente las de las 09:29) no prestaron servicio, derivándose a los viajeros al siguiente tren.

Conclusión

El análisis de las incidencias muestra que la semana estuvo marcada por problemas recurrentes en el eje central de la red, especialmente en los servicios que atraviesan Sevilla Santa Justa, lo que explica la repetición de supresiones parciales en la línea C-5 y retrasos en la C-1.

En conjunto, el servicio de Cercanías de Sevilla operó durante estos días con niveles de puntualidad reducidos, con una media de retraso superior a los 20 minutos en las líneas más afectadas y con múltiples cancelaciones puntuales, especialmente en las líneas C-2 y C-4.