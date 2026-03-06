Los trenes de Cercanías de Sevilla recuperan la normalidad tras dos días de retrasos

Las líneas de Cercanías de Renfe en la provincia de Sevilla han recuperado la normalidad en la mañana de este viernes, tras dos días de retrasos provocados por un fallo en los sistemas de señalización.

Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en sus redes sociales, el problema estaba localizado en los sistemas de señalización entre los núcleos de Brenes y Los Rosales, y provocaba retrasos en los trenes de las líneas C1 y C3 del núcleo de cercanías de Sevilla.

Operarios de ADIF han trabajando durante el tiempo que ha estado ralentizado el servicio para solucionar el problema, y finalmente, en torno a las 7.00 de esta mañana, los trenes han recuperado sus frecuencias y horarios normales.