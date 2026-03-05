Un tren de Renfe procedente de Madrid llega a Santa Justa con un pequeño fuego

Un convoy de Renfe procedente de Madrid llegó con un pequeño fuego en los bajos a la estación de Santa Justa en Sevilla este jueves, según el testimonio de una viajera que iba en el tren. El incidente afectó al vagón número 8, donde se declaró un incendio que fue sofocado por el personal ferroviario con extintores una vez el convoy alcanzó su destino. Los viajeros percibieron olores a quemado "desde la altura de Córdoba, aproximadamente a mitad del trayecto", lo que generó inquietud entre los ocupantes del tren.

Según el relato de una testigo presencial que viajaba en el coche 6, la primera señal de alarma se produjo cuando el tren circulaba cerca de Córdoba. "Empezó a sonar una alarma y estuvo un rato sonando y después empezó a oler a quemao", explicó la pasajera. En ese momento, la mayoría de los viajeros no percibieron la gravedad de la situación, tomándoselo incluso con humor: "Unos al lado mía: 'Huele a quemado, huele a quemado. Pero con cachondeo y risa", recordó. El convoy redujo drásticamente su velocidad tras activarse la señal de emergencia, circulando "súper despacito" durante varios minutos antes de retomar su marcha normal.

Sin embargo, el olor a quemado persistió de manera intermitente durante prácticamente todo el resto del trayecto hasta Sevilla. La testigo señaló que "casi todo el camino de vez en cuando volvía un olor a quemado", lo que mantuvo la preocupación latente entre algunos pasajeros. No fue hasta la llegada a Santa Justa cuando la magnitud del problema se hizo evidente ante los ojos de los viajeros que descendían del tren.

Intervención del personal de Renfe en la estación

Al descender en la estación sevillana de Santa Justa, los pasajeros pudieron observar las llamas que afectaban al vagón número 8. "De repente he visto un montón de gente de Renfe allí con extintores apagando eso", relató la testigo. En un primer momento, algunos viajeros pensaron que el fuego afectaba a las vías del tren, pero al acercarse comprobaron que el incendio se había declarado en el propio vagón. "Es que era el vagón, estaba ardiendo el vagón. No era la vía ni nada, el vagón", enfatizó.

"Cuando yo he llegado, seguía ardiendo. Y cuando yo me he ido, seguía", aseguró. Ante la situación, muchos pasajeros comenzaron a grabar el incidente con sus teléfonos móviles, aunque pronto optaron por alejarse del lugar por precaución.

Una pasajera que viajaba precisamente en el coche 8, el vagón donde se originó el fuego, aportó información adicional sobre el origen del problema. Según su testimonio, a la altura de Córdoba se notó que el tren había pasado por encima de algo, una sensación que varios ocupantes del vagón percibieron. "Se había pisado algo, que se había pasado por encima de algo. Y que a partir de ahí había empezado a oler a quemao", explicó esta viajera.

La alarma que sonó en el coche 6 también se activó en todos los vagones del convoy, según confirmaron varios pasajeros. Sin embargo, quienes viajaban en el coche 8 soportaron el olor a quemado durante todo el trayecto desde Córdoba hasta Sevilla.