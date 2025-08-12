El aeropuerto de Sevilla registró la mayor cifra de viajeros de su historia de enero a julio de este año

El aeropuerto de Sevilla registró de enero a julio de este año la mayor cifra de pasajeros de su historia. En estos siete meses han pasado por el aeródromo sevillano más de cinco millones y medio de pasajeros (5.559.879), lo que supone un aumento del 5,1% respecto al mismo periodo de 2024. Los usuarios de conexiones internacionales aumentaron un 10,6% y aportaron más del 53% del tráfico comercial del aeropuerto.

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha recalcado que estos buenos datos son “prueba de la consolidación de la ciudad como referencia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras”. “El cielo de Sevilla sigue incrementando su tráfico aéreo gracias a las mejoras que el Gobierno de España impulsó con una inversión de 80 millones de euros. Esta actuación permitió actualizar unas infraestructuras que no estaban a la altura de la visibilidad actual de la ciudad ni de su creciente proyección”, ha señalado Toscano sobre la ampliación del aeropuerto de la ciudad que permitió la llegada de nuevas rutas comerciales.

“El proyecto de transformación más ambicioso en 30 años viene acompañado de los mejores datos de la historia”, ha continuado Toscano sobre un revulsivo no solo turístico, sino también comercial, que cuenta “con un plan inversor de 52 millones hasta 2026 para potenciar su papel logístico y de transporte de mercancías”, ha dicho sobre la infraestructura que en 2024 ha superado los 9 millones de pasajeros.

Más tráfico internacional

Estos buenos datos del aeropuerto sevillano, con una media de más de 26.000 usuarios diarios en las instalaciones, obedeció al dinamismo que mantuvo el tráfico internacional, con incrementos del 10,6% en comparación con las mismas fechas del año pasado. El grueso de los pasajeros registrados se movió en vuelos comerciales (excluye aviación general y ejecutiva), ya que sumaron 5.548.622. De ellos, 2.591.913 viajaron desde o hacia alguna ciudad española, mientras que 2.956.709 optaron por conexiones con el extranjero.

Esta proyección internacional, junto con la operativa de rutas que no existían en las mismas fechas de 2024 explican que el tráfico foráneo aporte un 53,3% de la actividad comercial del aeropuerto.

En cuanto a las operaciones en los siete primeros meses de 2025, el Aeropuerto de Sevilla contabilizó 42.143 vuelos, de los que 37.493 fueron comerciales (+4%).

En relación con la carga, los operadores movieron durante el periodo tomado como referencia más de 6.600 toneladas, un 8,4% más que en los siete primeros meses de 2024.

Tráfico en julio

A la positiva evolución del tráfico en lo que va de año contribuyeron las cifras del pasado mes de julio, cuando pasaron por el aeropuerto 761.070 viajeros y se atendieron 5.841 operaciones, de las que 5.048 fueron comerciales.

De los 760.503 usuarios que viajaron en vuelos comerciales, 397.261 tenían origen o destino en territorio nacional y 363.242 intenacional. Especialmente destacado fue el comportamiento del tráfico internacional, que subió un 1,1%. Los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron Italia (77.308 pasajeros), Reino Unido (66.307), Francia (53.401), Alemania (34.814), Portugal (32.343), Holanda (13.218), Irlanda (12.877), Marruecos (12.056) y Turquía (11.872), ruta que no operaba el pasado año.

El movimiento de mercancías durante el periodo tomado como referencia superó las 920 toneladas (+0,7%).

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de julio de 2025 con 38.474.698 pasajeros, un 2,7% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 319.591 movimientos de aeronaves, un 0,9% más que en 2024; y transportaron 130.508 toneladas de mercancía, un 10,1% más que el año pasado.