Sevilla registra cada semana una media de cinco agresiones a personal sanitario

Sevilla registró el año pasado 279 agresiones a profesionales sanitarios, en su mayoría, en el Hospital Virgen del Rocío y en los centros de salud de la capital, lo que representa que, de media, se notificaron alrededor de cinco ataques cada semana entre este colectivo.

Según los datos recogidos en un informe presentado este lunes por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, desde donde se relaciona el aumento de estos ataques por parte de los usuarios con "desesperación" que provoca en los mismos la falta de personal, en 2020 fueron 109 menos que en 2019 como consecuencia de "un año atípico en el que durante meses se eliminó la atención presencial y en los que la asistencia sanitaria habitual quedó en un segundo plano por la atención a la pandemia", aclaran desde el sindicato.

Hasta ese año, se apreciaba un incremento paulatino en el número de agresiones notificadas. El informe elaborado por CCOO recoge datos desde 2007. 13 años en los que los sanitarios sevillanos han sido testigos de 3.387 ataques, que suponen casi el 25% del total 13.774 registradas en toda Andalucía, según los datos que maneja el sindicato. En cualquier caso, las mismas fuentes advierten de que esta cifra se refiere a agresiones registradas, ya que todas aquellas que no han sido denunciadas quedan obviamente fuera del mismo. Tenemos constancia que cerca de un 20% de agresiones no trascienden y por tanto no se registran", indican.

Según el informe, Sevilla es la provincia andaluza donde se producen más agresiones al personal de la sanidad pública. "En los últimos 13 años, el 14,4% de la plantilla sevillana del SAS ha sufrido una agresión física o verbal, una cifra por encima de la media andaluza que supone que uno de cada cinco trabajadores ha tenido que enfrentarse a esta desagradable situación e incluso a temer por su integridad", ha señalado el portavoz de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, Rafael González.

Entre las 279 agresiones que ha contabilizado CCOO en Sevilla durante 2020, 235 fueron verbales y 44 físicas. El registro incluye, además, el nivel asistencial en el que han ocurrido los hechos, de manera que 133 ataques se produjeron en Atención Hospitalaria y 146, en Atención Primaria y extrahospitalaria. Entre la información de la que da cuenta el informe del sindicato se observa, también, aunque con datos a nivel andaluz, que los colectivos más afectados por las agresiones durante el año 2020 son licenciados (43%), diplomados con un 38% y técnicos medios sanitarios, con un 15%. "Estos tres colectivos son los de especial riesgo porque acaparan un 96% de las agresiones en Andalucía", matiza el sindicato

Por centro, y sólo refiriéndonos a la provincia de Sevilla, el Hospital Virgen del Rocío donde más agresiones con un 27,24%. En total, 76 profesionales sufrieron algún tipo de ataque por parte de los usuarios durante año pasado en el centro, de los que 64 fueron verbales y 12 físicos. A continuación, en el Hospital Virgen Macarena se registraron 45 ataques, de los que 20 fueron agresiones físicas y 25 no físicas. El 16,1% del total. En el Hospital de Osuna fueron 11 las denuncias presentadas por sanitarios agredidos, casi al 100% verbalmente, y en el Valme sólo una. Asimismo en cuanto a la Atención Primaria es en el Distrito Sanitario Sevilla, es decir, en los centros de salud de la capital, donde se registra el mayor número, aglutinando un 22,5% de las agresiones de toda Sevilla. Se da la circunstancia que en los centros sanitarios de la capital se producen el 66,29% de todas las agresiones registradas en la provincia. En los ambulatorios del distrito Norte se registraron en 2020 28 agresiones a sanitarios; en los del Aljarafe; 31; en el Sur, 16; y en el distrito Este, ocho.

Para CCOO, la causa está clara. "El aumento de la presión asistencial por falta de personal provoca que los usuarios y usuarias acaben desesperándose y pagándolo con el personal sanitario, que se encuentra desbordado debido a los constantes recortes del SAS en recursos humanos", ha señalado durante la rueda de prensa el secretario de Acción Sindical del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla, Juan José Limones, que ha recordado que la Consejería de Salud y Familias ha decidido prescindir recientemente de 8.000 profesionales a quienes no renovó el contrato el pasado 31 de octubre.

Como medidas urgentes para erradicar esta "lacra que la sanidad pública lleva años arrastrando", denuncian desde CCOO, el sindicato reclama la cobertura del 100% de las vacantes disponibles tanto en atención primaria como hospitalaria, un cambio legislativo que permita endurecer las penas y las cuantías económicas por agredir a trabajadores y trabajadoras públicos y un aumento de vigilantes en los centros sanitarios. Asimismo, a medio y largo plazo, los portavoces sindicales piden campañas de concienciación a la ciudadanía, grupos de trabajo o la constitución de un Observatorio de agresiones, entre otros.