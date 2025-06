Agustín García Collado: El sevillano que ha tecnologizado la fisioterapia

Hay un dicho que reza que nadie es profeta en su tierra, y es posible que Agustín García Collado se vea reflejado en él. Y seguramente el problema no radique en el mayor o menor reconocimiento que pueda tener este fisioterapeuta en su tierra, Sevilla, (que también), sino en su reconocido prestigio nacional. La tecnologización de la fisioterapia que ofrece en sus clínicas en la capital y Dos Hermanas es de tal atracción que despierta el interés de pacientes de todo el país.

Su enfoque innovador, que combina tecnología puntera, tratamiento manual personalizado y ejercicio físico, y los resultados obtenidos han llevado a AGC Fisioterapia a recibir importantes reconocimientos. "Hemos obtenido el certificado de excelencia, no únicamente a nivel de clínica, que estuvimos entre las mejores clínicas de España según el ránking de Doctoralia en el año 2024, sino también a nivel individualizado", destaca García Collado, quien en 2023 recibió el premio de mejor fisioterapeuta de España. "Fue todo un orgullo el ver que la dedicación y tantas horas que echamos en el día a día y tanta implicación que tenemos, que hablamos al final de muchísimas horas de trabajo diario, pues tiene esa repercusión", confiesa.

El origen de su éxito nace en su vocación. Natural del barrio de Los Remedios, García Collado se trasladó a Madrid en 2010 para cursar el doble grado de Fisioterapia y Ciencia de Actividad Física y el Deporte. "Me decidí por fisioterapia por mi propia vocación. Yo estuve jugando en un equipo de don sexto y he vivido de cerca los procesos de reparación y recuperación de lesiones", comenta el especialista, quien encontró en esta disciplina una forma de combinar su pasión por el deporte con la satisfacción de ayudar a los demás.

Tras finalizar sus estudios en 2015, permaneció en la capital hasta 2022, donde adquirió una valiosa experiencia tanto en el ámbito clínico como deportivo. "Desde tercero de carrera empiezas con prácticas extracurriculares, muchas de ellas no remuneradas", recuerda. A partir de ahí, su trayectoria fue en ascenso, llegando a trabajar con deportistas de élite: "A nivel profesional, he estado en un club de fútbol de primera división, estuve en Anxieta hace cinco años, estuve colaborando con el Banco Central Fuenlabrada, he estado con jugadores de padel en eventos de Premier Padel, con tenistas y deportistas de primer nivel".

Pero la tierra que le vio nacer le llamaba y regresó a su ciudad natal para implementar métodos innovadores con los que está revolucionando el enfoque de la fisioterapia en Sevilla y acortando los plazos de recuperación de sus pacientes. "Decidí emprender y crear mi propia clínica con la tecnología como tratamiento complementario al que se da en camilla, tanto a nivel de terapias manuales, osteopáticas, invasivas o con el uso de agujas", explica García Collado, quien abrió su primer centro en septiembre de 2022. Actualmente, cuenta ya con dos establecimientos —uno en Sevilla capital y otro en Dos Hermanas— donde trabajan seis profesionales especializados, y tiene prevista la apertura de una tercera sede en la zona del Aljarafe, creando así un "eje vertebral" para llegar al mayor número de pacientes posible.

Lo que diferencia a AGC Fisioterapia de otros centros es su apuesta decidida por la alta tecnología. "Es una inversión alta que hemos apostado por ello con el objetivo de reducir y acortar los plazos de recuperación", afirma García Collado. Entre los equipos disponibles destacan:

"Tenemos magnetolith, que es una tecnología muy puntera, que ahora mismo hay muy pocos centros que dispongan de ellas", señala el fisioterapeuta. Este sistema está especialmente indicado para la "reparación y regeneración del hueso, patologías de hernias discales, protrusiones lumbares, cervicales, edemas óseos". El centro también cuenta con láser de alta potencia, ondas de choque, ecografía, sistema superinductivo, hipertermia, diatermia, presoterapia, crioterapia y electrólisis percutánea intratisular (EPI).

García Collado complementa su labor clínica con la investigación y la docencia. Realizó su doctorado sobre fisioterapia invasiva, concretamente en una técnica llamada neuromodulación, presentando "una de las primeras tesis doctorales" sobre esta materia en 2024.

Además, ha creado AGC Formación, una línea dentro de la propia clínica que trae a "docentes a nivel nacional e internacional con el objetivo de intentar que Sevilla también sea una cuna formativa". "Estamos intentando que Sevilla poco a poco se convierta en una zona donde podamos acercar esa fisioterapia más actualizada a todos los fisioterapeutas de la zona y de Andalucía", sentencia.