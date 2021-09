El alcalde de El Palmar de Troya: "No sabemos qué ha podido fallar para estar a la cola en vacunación"

Con sólo el 50,7% de población diana vacunada, El Palmar de Troya es el municipio con menor porcentaje de inmunizados frente al Covid-19 en la provincia de Sevilla. Una cifra que ha cogido por sorpresa al propio alcalde de la localidad, el socialista Juan Carlos González, que lamenta haberse enterado de esta situación por los medios. "Echo de menos que desde la Junta se nos hubiera comunicado esta circunstancia mucho antes para haber intentado poner soluciones y encontrar donde está el problema", reivindica el regidor.

El mismo asegura no haberse percatado de esta situación porque afirma haber estado en contacto directo con los profesionales sanitarios del centro de salud de la localidad, que le habrían ido indicando que "las agendas se iban llenando" y que "la vacunación iba bien". "Para mí, que la campaña iba perfectamente", insiste.

No obstante, apunta González, "hay que tener en cuenta que El Palmar es un municipio de nueva creación por lo que es difícil averiguar los datos estadísticos del mismo". "No dudo de los datos que maneja la Junta, pero es una circunstancia que hay que tener en cuenta", matiza.

No es la única posible explicación que plantea el primer edil palmareño a este bajo porcentaje de inmunizados en un momento en el que la primera fase de la campaña está a punto de terminar. El alcalde se refiere así al alto volumen de población infectada y que aún no habría completado la pauta de vacunación como otra posible causa de tan bajo porcentaje . "En el municipio son 329 los vecinos que han pasado la enfermedad y son muchos los que quedan aún por completar la pauta. Al principio era a los seis meses de pasar la enfermedad y muchos han podido no enterarse de que ya no hay que esperar ya ese tiempo y por eso siguen sin vacunarse. Hay que tener en cuenta que somos una población pequeña y con que haya unos 40 ó 50 personas que hayan pasado recientemente la enfermedad y no hayan podido vacunarse ya nos quedamos atrás en la media", afirma.

Otro factor que apunta el alcalde tiene que ver con la forma en la que se ha desarrollado la campaña en el municipio, donde el mayor volumen de población ha tenido que desplazarse a otras localidades o al Hospital de Valme para recibir la vacuna. "Es una de las cuestiones de las que siempre nos hemos quejado. Nosotros tenemos un centro de salud y personal suficiente para haber llevado el peso de la vacunación entre nuestros vecinos, sin embargo hemos tenido que desplazarnos a Los Molares, El Coronil y el Hospital de Valme. No digo que sea la causa de este porcentaje con el que nos hemos encontrado, pero sí puede ser una de las causas. Es verdad que se han abierto agendas en el centro de salud, pero en un volumen mínimo, y me consta que hay medios y profesionales para haberlo hecho mejor", destaca.

Aún así, el alcalde tiene claro que el municipio "no puede quedarse ahí" y asegura que hará lo que esté en su mano para situarse en la media de la provincia. "En nuestras redes sociales ya hemos hecho campaña para animar a la población a vacunarse, pero está claro que tenemos que redoblar los esfuerzos para no quedarnos aquí. No sabemos qué ha podido fallar para estar a la cola", concluye.