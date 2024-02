El alcalde de Sevilla asume que puede "gobernar con un presupuesto prorrogado"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha referido este jueves al Presupuesto de la ciudad y ha vinculado su aprobación al hecho de que el PSOE o Vox se abstengan en ese Pleno. Un escenario que se contempla y que no está cerrado pese a que hace unos días, en un Pleno extraordinario de modificación presupuestaria por importe de 12 millones de euros -para mantenimiento de parques y semáforos- esta última formación expresó su rechazo. "Bastaría una abstención de Vox, o del Partido Socialista, sobre todo, para que esta ciudad tuviera estabilidad económica, que no nos vendría mal a ninguno".

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios tras un acto de visibilización del Día Mundial del Cáncer Infantil que ha tenido lugar en el andén del Ayuntamiento. En este sentido, el alcalde ha destacado que no se han producido avances en las negociaciones con las distintas formaciones municipales y ha insistido en la idea de que "seguimos abiertos a cualquier petición que nos hagan los grupos" antes de la celebración de dicho Pleno, que "será, seguramente, a finales de febrero o primeros de marzo".

"Sigo pidiendo a los grupos políticos responsabilidad, altura de miras y que sepamos poner los intereses de la ciudad por encima de los intereses políticos o partidistas", ha añadido Sanz. "Aun así, este equipo de gobierno tiene ya un escenario de gobernar con un presupuesto prorrogado". En ese caso, advierte el alcalde, "habría que llevar a pleno muchas modificaciones presupuestarias".

Sin embargo, tal como subraya Sanz, como el presupuesto está "tan desideologizado, que ha apostado por aportar soluciones a esos grandes problemas de la ciudad, pues serán modificaciones presupuestarias que no sean un interés del Partido Popular, que evidentemente tendrá que renunciar a muchas cosas porque no es su presupuesto, pero que entiendo que habrá modificaciones como las que apoyó el Pleno hace unos días".

En relación a ese Pleno extraordinario, Sanz aseguró que cada vez que se ha recurrido a Vox para negociar, para hablar de temas que afecten a la ciudad, "lo único que dicen es que no quieren negociar nada, que lo único que quieren es entrar en el Gobierno", reiteró en aquel entonces el alcalde. "Puedo entender que el Grupo Socialista no nos apoya, evidentemente puedo entender también que Vox no apoya el presupuesto, pero solo una abstención de Vox conseguiría que saliera un nuevo presupuesto para la ciudad y que Sevilla tuviera mayor estabilidad económica", ha abundado. "Dicho esto, este gobierno no tiene mayoría absoluta. Aunque tuviéramos un presupuesto aprobado, tendríamos que seguir recabando acuerdos, temas que van a surgir a lo largo de la legislatura".