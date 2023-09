El alcalde de Sevilla anuncia que Emasesa subirá el precio del agua

Emasesa subirá el precio del agua. Así lo anunció este viernes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que recordó que las tarifas de este servicio lleva muchos años sin subir. "Evidentemente tienen que subir porque no se actualizan, si no me equivoco, desde el año 2003. La sequía tiene también el inconveniente y el agravante de que encarece toda la depuración de agua que llevan a cabo empresas como Emasesa, Aljarafesa o Aguas del Huesna. Por eso, se está estudiando una subida de precios", apuntó el regidor hispalense, durante una visita realizada a la Carretera de Carmona.

Sanz expuso que el tarifazo de Emasesa no será tan alto como el de Málaga, donde el precio del agua se ha incrementado en más de un 40%, lo que ha generado un intenso debate político en la Costa del Sol y numerosas críticas contra el gobierno municipal.

"En sevilla no se va a llegar a ese porcentaje, pero evidentemente las tarifas hay que subirlas porque no se actualizan desde hace muchísimo tiempo y porque los periodos de sequía encarecen muchísimo la depuración de las aguas", insistió el alcalde.

Este es el primer anuncio de subida de precios de un servicio municipal desde la llegada a la Alcaldía de José Luis Sanz, después de que el Ayuntamiento decidiera prorrogar la reducción de precios del transporte público hasta finales de año.