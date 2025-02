El alcalde de Sevilla insiste en que la ciudad tiene una oferta turística “diferenciada” dentro de Andalucía

Once días después de que se clausurara la Feria Internacional de Turismo en Madrid, José Luis Sanz ha realizado el balance de la participación de la ciudad que, en esta ocasión, "ha marcado un hito histórico" al contar “con un espacio propio dentro del pabellón de Andalucía”, que ocupaba todo el espacio de la nave número 5 de Ifema. Según Sanz, esta circunstancia “ha permitido reforzar nuestra identidad dentro de la marca Andalucía”. Después de que en la pasada edición se justificara la presencia de la capital de la comunidad fuera del pabellón, Sevilla volvió al pabellón andaluz después de un "proceso de negociación entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento", recordó Sanz. El alcalde insistió en que la ciudad es un "destino único y complementario" dentro de Andalucía, queriendo diferenciarse y distanciarse de la provincia.

En el resumen realizado por el alcalde ante representantes de los hosteleros, hoteleros y empresarios de Sevilla y su provincia, enumeró parte de las 30 presentaciones realizadas durante Fitur. Sanz destacó Sevilla Ciudad de Ópera, los trabajos con empresas estratégicas como Mastercard, el Banco de China o Ferrari o la presentación de los GEM Awards o el musical Historia Interminable o el reconocimiento de Sevilla como destino de rodajes y turismo cinematográfico o la participación de Sevilla en Fitur. En este conteo de actividades no ha aparecido, entre otras, la ruta del altramuz o la agenda del Real Alcázar.

Una vez realizado este resumen, Sanz explicó que desde el gobierno municipal se está trabajando por “un visitante sostenible, premium, que invierta durante su estancia y que cuide y admire la ciudad y que conviva de forma respetuosa con los ciudadanos de Sevilla”. Un trabajo que comenzó en el mandato anterior con el desarrollo de la Smart City Office y que le valió a Sevilla ser capital del Turismo Inteligente.

Pero la apuesta en Fitur ha sido Sevilla, Ciudad de la Ópera. En este 2025 se cumplen dos efemérides en la ciudad: 150 años del estreno de la ópera Carmen y los 250 años del nacimiento del compositor sevillano Manuel García. El lema es Feel the opera, where life is pure feeling y se van a establecer unas rutas turísticas con experiencias vinculadas a la gastronomía y la cultura. Incluso anunció que se está trabajando en un proyecto “innovador”: la creación de una Academia Internacional de Ópera en la Real Fábrica de Artillería, “que servirá como centro de formación avanzada para jóvenes talentos de todo el mundo”. Un programa que tiene como gran base la creación de un nuevo festival dedicado al bel canto de carácter bianual, que se alternará con la Bienal de Flamenco.