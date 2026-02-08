El alcalde visita a los vecinos de Valdezorras tras el paso de la borrasca Marta

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha estado visitando durante la mañana de este domingo a los vecinos de Valdezorras. Sanz ha estado en las zonas más afectadas por la borrasca, como el Camino de los Indios, donde, desde comienzos de la semana pasada, hay vigilancia permanente por parte de Protección Civil, Policía Local y Emasesa. Actualmente el Plan de Emergencias Municipal (PEM) continúa activo en fase 1 de emergencias.

El alcalde, en compañía de los vecinos, ha estado supervisando la zona y ha destacado que durante estos próximos días, hasta que terminen las lluvias en la zona cercana al arroyo Miraflores, seguirá habiendo vigilancia permanente por parte de la Policía Local, que durante estos días seguirá sobrevolando el dron para mayor control.

Sanz ha agradecido el trabajo a todos los servicios municipales que desde hace días vigilan esta zona y están atendiendo todas las incidencias en la ciudad.