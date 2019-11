“De buena familia, bético, ateo, republicano y cruzcampero. Echo los picos con desdén en la tapa de carne con tomate”. Así se define este popular tuitero reconocido por todos en la red como: Al-Garrobo (@GarroboXXI).

Es la primera vez que da la cara en una entrevista, pero no le importa, ya que no tiene nada que esconder. Todo lo contrario. Detrás de este perfil camino de los 10.000 seguidores (perdió otra cuenta con un número superior y resucitó como el Ave Fénix) se encuentra Jorge Barrasa, un sevillano de cuarenta y pico de años, casado y padre de dos hijos adolescentes.

Soy de los que bajo a la calle a ver pasar la Maratón de Sevilla y comento "que mal corre ese" señalando con un churro. — Al-Garrobo (@GarroboXXI) February 25, 2018

Diplomado en Educación Especial por la Universidad de Sevilla y experto en Educación Ambiental por la Universidad de Córdoba. Empresario del sector de la Educación Ambiental y el turismo rural desde hace 23 años, aficionado a la escritura y a “la grata conversación con los amigos al abrigo de una Cruzcampo”.

Actualmente reside en Burguillos (Sevilla), “aunque nací, crecí y me hice en la capital hispalense, entre la Juncal y La Macarena”.

La entrevista, distendida entre aires camperos y con muchos golpes de humor discurre en su terreno, (véase foto) como no podía ser de otra forma.

- Llegó a las Redes Sociales por recomendación de @ErPali_ y observo que coinciden en apellido...

- Pues sí... ¡Somos hermanos! Ambos eclosionamos sobre el mismo óvulo materno, aunque aún discutimos quién llegó primero. (Risas). Salir, salí yo primero, lo dice el libro de familia.

"Todo lo que se tuitea no es autobiográfico, aunque haya gente que a veces lo piense"

- ¿Qué tienen en común 'Al-Garrobo' y Jorge?

- Tienen en común pensamientos, ideales, inquietudes y un punto justo de gamberrismo tierno, y en sí no es que no haya cosas en las que no me parezca, sino que todo lo que se tuitea no es autobiográfico, aunque haya gente que a veces lo piense, para nada.

Se puede convivir perfectamente con los indepes, mirad Sevilla, ahí están los trianeros, 500 años de paz, cordialidad y buen gusto, sin bloquear puentes ni circunvalaciones. — Al-Garrobo (@GarroboXXI) November 18, 2019

Que el Betis juegue a las 4 de la tarde tiene la ventaja que te echas y cuando levantes ya ha terminado y el sofocón es más llevadero. — Al-Garrobo (@GarroboXXI) November 23, 2019

- Muchos tuiteros me han animado a entrevistarle para ponerle cara por primera vez, ¿se lo ha pensado mucho?

- Si hay que firmar autógrafos se firman, pero que no me pidan dinero que estoy más tieso que el Rey San Fernando. (Risas). Me gusta opinar en cualquier ‘fregao’ pero es verdad que he entablado ‘amistad tuitera’ con gente de derechas, de izquierdas, béticos y sevillistas, ‘indepes’, veganos y carnívoros, ‘concebollistas’ y ‘sincebollistas’. (Risas). Porque lo importante es tuitear desde el respeto a las ideas contrarias, aunque no las compartas.

Otro año más que vamos a terminar antes la portada de Feria que la Sagrada Familia. — Er Pali (@ErPali_) November 22, 2019

- Le suspendieron otra cuenta bajo el mismo nombre con más de 10.000 seguidores. ¿Cometió algún delito tuitero?

- Pues usaba un avatar de Álvaro de Luna y se ve que hubo un reporte masivo a mi cuenta y se fue al traste, me dio mucha pena, pero así funciona Twitter, hay cierta indefensión.

- Al-Garrobo se define como bético, amante de una buena charla junto a una Cruzcampo, aficionado a la escritura... Y si leemos algunos tuits nadie diría que vota a VOX.

- Es ‘vox populi’. (Risas). Pero respeto toda ideología que asuma los valores fundamentales, tengo amigos y familiares de todo credo político, eso no pueden decirlo en todos los países, es un privilegio que no valoramos lo suficiente, aunque en realidad me desazonan casi todos los partidos en algún aspecto.

De niños íbamos de excursión a la fábrica de Donuts, de Danone, de la Cartuja de Sevilla...Ahora no quedan fábricas... — Al-Garrobo (@GarroboXXI) November 22, 2019

Cuando tu suegra se pone piripi en Nochevieja... pic.twitter.com/HF3mFiyQwp — Al-Garrobo (@GarroboXXI) November 21, 2019

- El Algarrobo es un árbol alto de gran rusticidad y resistencia a la sequía, ¿tiene que ver algo con su forma de ser?

- ¡No!... (Risas). En realidad, elegí el nombre porque me encantaba el personaje de la serie Curro Jiménez y porque mi infancia está también relacionada en parte con las cercanías al pueblo de El Garrobo, me gustó la mezcla.

Que te machaques en un gym después de los 40 sólo te lleva a mejorar la calidad de vida del gremio de Fisioterapeutas. — Al-Garrobo (@GarroboXXI) November 20, 2019

- Y en esto del humor tuitero, ¿quiénes son sus referentes?

- Para mí la centuria tuitera la capitanea @ErPali_ con armaos como @Onde_va_iyo, @Donarfonzo, la Raspa, Seluí, Calatrava, Pelao, @Mrlopera, la Grillera, Chaleco, Rubén… Y mi top femenino, la Prim, Carmencitajaca, la Maribé y Debiquilla entre otras, mucho arte hay ahí.

- ¿En su entorno saben de su faceta en la red?

- Uy… Algunos se enterarán ahora, a ver cómo los pongo ahora a caldo en los tuits de Nochebuena. (Risas).

Está la mañana para ir a coger castañas, llevar a tu suegra y el cuñao soltero, pelearte con los niños, discutir con tu mujer, que te la claven en una venta y volver con cuatro castañas, la cartera vacía y el sábado perdido. — Al-Garrobo (@GarroboXXI) November 16, 2019

- Ya que no es ningún 'Millennials', ¿cómo se maneja realmente con las Redes Sociales?

- Bien a pesar de considerarme un ‘Infobeto’, que es como llamo al analfabeto informático. Mis hijos que son adolescentes me asesoran. Por cierto, me divierte mucho cuando conozco personalmente a un seguidor, pero él no sabe mi identidad real, lo suelo rayar por mensaje privado… (Risas). Pero le acabo confesando quien soy. ¡Una gamberradilla!

- ¿Tiene líneas rojas con su humor?

- Las tengo muy claras, ninguna que dañe y/o menosprecie a las personas ni a otros seres vivos, es muy sencillo, como dice el formalito “vine aquí a lo de las risas”.

"Tengo escrito poemas, relatos breves y cuentos que me gustaría publicar algún día"

- ¿Se ha planteado dar algún salto fuera de la red?

- Tengo escrito poemas, relatos breves y cuentos que me gustaría publicar algún día, pero a nivel de Twitter es puro entretenimiento y ganas de transmitir alegría.

- ¿Dónde se inspira para tuitear a diario?

- ¡Es muy fácil! Si has tenido varios trabajos, te has casado, tuviste hijos, suegra, perro, cuñado/as, te criaste en un barrio…A fin de cuentas, si has vivido, tuitear es relativamente fácil, sólo hay que acertar en unas breves líneas con la idea, ahí sí está la dificultad.