El alumno que corona los Premios de Bachillerato en Sevilla: "Estudiaré Física en Munich"

Se llama Antonio García-Cervigón Moreno y con 18 años tiene las cosas muy claras y una capacidad de asombro bastante elevada. Quizás sea esta virtud la que despierta en el joven un continuo deseo de aprender, de salir de la zona de confort y ampliar sus horizontes. Tiene edad, talento y, sobre todo, grandes dosis de esfuerzo para ello. Este alumno del Colegio Alberto Durero se ha hecho con el primer Premio Extraordinario de Bachillerato en Sevilla. En esta competeción ha obtenido un 38,20 sobre 40, la tercera nota más alta de Andalucía. El próximo curso comenzará sus estudios de Física en Munich. En un futuro desea trabajar como científico en la Unión Europea. Metas altas para quien lamenta que el contexto social de este país no responda a las expectativas de su generación. "¡No tenemos ni donde vivir!".

García-Cervigón pocas veces había estado antes en la redacción de un periódico. Sale entusiasmado de conocer una, aunque sea a primera hora de la mañana y cuando la mayoría de los periodistas están cubriendo noticias en la calle. Su nombre ya saltó a la palestra informativa hace un mes, cuando se publicaron las notas de la Selectividad. La suya fue la segunda más alta de quienes habían realizado estas pruebas en la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Logró un 13,899. Pocos días después se enfrentaba a otros exámenes, los del Premio Extraordinario de Bachillerato, que convoca cada año la Junta de Andalucía. Ha sido el primero en Sevilla.

Estas pruebas son similares a la Selectividad, aunque "más difíciles y con menos tiempo". Se dividen en dos bloques, de dos horas cada uno. El primero para Lengua Extranjera y Filosofía. El segundo, en su caso, Matemáticas e Historia. "Hay que hacerlo todo mucho más rapido", señala. Ha estudiado el Bachillerato Científico y Tecnológico en el Alberto Durero. Eligió este centro porque desde los siete años aprende alemán. Actualmente tiene el nivel C2 en inglés y el C1 en francés y en la lengua germana. "Quiero empezar con el ruso", afirma este joven, al que le fascina el aprendizaje de idiomas.

"Mucha disciplina"

El interés por conocer culturas distintas y residir en el extranjero le viene desde temprana edad. Después de estudiar hasta tercero de la ESO en el IES Hienipa, en Alcalá de Guadaíra, terminó Secundaria en un centro de Irlanda. Tiene claro que no sólo es suficiente con el talento, que en este logro académico hay también "mucha disciplina". "Las bases se asientan en la ESO, antes de llegar al Bachillerato", defiende este futuro universitario, quien reconoce que "hay que sacrificar muchas cosas". "Aunque no he dejado de vivir estos años", matiza entre risas.

El apoyo de su familia a la hora de inculcarle el valor del esfuerzo y del aprendizaje ha resultado fundamental. Su padre es profesor del IES Punta del Verde, mientras que su madre es profesora de la UPO, donde desempeña el cargo de vicerrectora de Estudiantes. Se planteó presentarse a los Premios Extraordinarios de Bachillerato como "un reto contra mí mismo". "No quería quedarme con la culpa de no haber hecho lo suficiente", explica.

Su futuro más inmediato tendrá como escenario la ciudad alemana de Munich. Allí estudiará Física. Entre los atractivos para pasar los próximos cursos allí se encuentra que su universidad cuenta con un observatorio en los Alpes para estudiar Astrofísica. También esta urbe es puntera en industria e investigación. Y otro aliciente, "me gusta profundizar en la lengua y cultura de ese país". Su título en el idioma germánico, logrado en el Alberto Durero, ha sido clave para desembarcar en la enseñanza superior alemana.

Físico nuclear

A largo plazo, piensa trabajar en la Física Nuclear, con el desarrollo de una labor como científico a nivel internacional. Tiene su mirada puesta en la Unión Europea y, en concreto, en "el ámbito energético". Reconoce que, tras esta formación académica, le gustaría volver a España para "retribuir" todo el conocimiento en su tierra. Es aquí cuando llega un baño de realidad. Las condiciones laborales de este país en poco se parecen a las de Alemania. Antonio es consciente de todas las dificultades a las que se enfrenta su generación, por muy bien preparada que esté. "El contexto social actual no responde a nuestras expectativas", admite este estudiante, que reconoce los impedimentos de quienes, como él, desean labrarse un futuro en suelo patrio. "¡No tenemos ni donde vivir!", exclama cuando se refiere a los problemas para acceder a una vivienda y, a partir de ahí, crear una familia.

Como dijo antes, no sólo los estudios han centrado su existencia los últimos años. Ha habido tiempo para practicar hapkido (arte marcial coreano) y para participar en el Parlamento Europeo de la Juventud. Por tal motivo, esta semana viaja a Finlandia para una conferencia internacional en la que se debatirá sobre "feminicidio". Ya en 2024, a nivel nacional, hizo lo propio en Valencia, donde se habló de agricultura y comercio en EEUU, cuando se barruntaba la vuelta de Trump al Gobierno yanki. Un joven que es ejemplo de talento multidisciplinar.