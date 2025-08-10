Así será la ampliación del Colegio La Salle-Felipe Benito en Sevilla

Uno de los proyectos más ambiciosos en el ámbito educativo. El Colegio La Salle-Felipe Benito acometerá obras de ampliación por casi 700.000 euros. Así se recoge en el proyecto básico presentado por los titulares del centro concertado (Hermanos de las Escuelas Cristianas) en la Gerencia de Urbanismo. El objetivo de estos trabajos es acoger la nueva línea de Infantil y Primaria que procede de la desaparición paulatina que se está efectuando en el colegio que la orden posee en la calle San Luis, la cual comenzó en 2024. En la práctica, supondrá suplementar las estructuras ya existentes en dos de los tres edificios que componen el colegio. Aún no existe fecha para el inicio de los trabajos.

Localización del colegio La Salle / Dpto. Infografía

El referido centro educativo se encuentra en la Avenida San Juan de la Salle, en el Distrito Macarena. Se alza en una parcela trapezoidal, con una superficie de 12.740 metros cuadrados. En la actualidad, lo componen tres edificios conectados por la planta baja. El último se construyó en 1995, el conocido como fase II. En total, la superficie construida de estas instalaciones es de 4.131,20 metros cuadrados.

El proyecto diseñado por el arquitecto Alfonso Manuel Vázquez Sánchez se basa en la ampliación de los edificios fase I y fase II, es decir, los que se construyeron a partir del centro antiguo, que sirve de base del colegio. En él se encuentra el claustro y su entrada principal por la referida calle. Lo componen, entre otros elementos, la torre y la cúpula neomudéjar que tanta personalidad otorgan al centro que La Salle posee en esta zona de la ciudad.

Aulas con paneles móviles

Según el proyecto presentado, la primera de las ampliaciones, la del edificio denominado fase I, se hará mediante un adosado a la zona de la escalera de la instalación ya existente, por lo que se creará un pasillo exterior cubierto, similar al que ya está construido. En cambio, la ampliación del edificio fase II se hará a través de un sector completamente independizado. El proyecto, en suma, da continuidad a cada uno de los edificios con los que el colegio ha incrementado las últimas décadas su superficie. En términos técnicos, se trata de bloques cimentados sobre losas de hormigón armado, estructura de pilares y suelos forjados bidireccionales. Las cubiertas, eso sí, no serán transitables.

Ampliación del colegio La Salle-Felipe Benito / Dpto. Infografía

El nuevo edificio que se adosará a la fase I cuenta con dos plantas, cada una con un pasillo-galería exterior cubierto, desde el que se accede a dos aulas del mismo curso. Estarán dotadas de paneles móviles para dar las clases de manera conjunta o por separado. Las de la primera planta serán para tercero de Primaria y las de la segunda, para sexto.

El edificio que se construirá a continuación de la fase II tendrá tres plantas para aulas específicas (de 70,75 metros cuadrados cada una), además de pasillos y vestíbulos independientes. En la baja albergará música; en la primera, tecnología; y en la tercera; el laboratorio.

Las dos ampliaciones supondrán para el titular del colegio una inversión de 678.752 euros. La mayor partida se la lleva el capítulo de instalaciones, que requiere de 126.048 euros; y el de estructuras, con 104.230,50 euros.

El cierre de La Salle-La Purísima

Con este proyecto, La Salle-Felipe Benito da cabida a los alumnos que ocupan la nueva línea del segundo ciclo de Infantil abierta el pasado curso y que llegará hasta la ESO. Esta novedad obedecía a la decisión de la orden titular de suprimir la que aún posee en en La Salle-La Purísima, en la calle San Luis, en pleno centro de la ciudad. Dicho colegio sufre los estragos de la merma de natalidad, mucho más acuciante en el Casco Antiguo, donde a esta circunstancia se suma la presión turística, que obliga al exilio del vecindario. Tal situación llevó al cierre paulatino del mismo (proceso que dura nueve años) y a trasladar las aulas de Infantil y Primaria que allí se clausuren al centro del Distrito Macarena.

El colegio la Salle Felipe Benito se comenzó a construir en 1927. Fue inaugurado en 1931. Es obra del arquitecto regionalista Antonio Illanes del Río. Lo fundó Matilde Yust, de ahí que lleve el nombre del hijo de la promotora. Se levantó en los terrenos de la antigua Huerta de San Ignacio. De este centro destacan su torre y cúpulas, de marcado estilo neomudéjar, dentor de las corrientes regionalistas que imperaban en el momento. Pese a estos elementos arquitectónicos que tanto lo caracterizan, ninguno de los edificios que lo integran está protegido ni pertenece a ningún entorno BIC. Durante los últimos años, el centro ha sido objeto de diversas mejoras. Cuenta con estudiso de Infantil, Primaria yu Secundaria.