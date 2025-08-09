La AP-4 estrena el arcén como tercer carril provisional

El Ministerio de Transportes ha comenzado a ensayar este sábado el uso “dinámico” del arcén de la calzada sentido Cádiz de la AP-4 como tercer carril provisional para evitar los atascos que se repiten cada semana.

Esta prueba, realizada entre los kilómetros 41,12 y 44,5, a la altura de Las Cabezas de San Juan, se ha puesto en marcha como una medida provisional que podría aplicarse a otros tramos de la autopista. Sin embargo, parece que no ha tenido mucho éxito en su estreno y fueron pocos los conductores que usaron el arcén.

Esta solución se adopta una vez analizadas las diferentes posibilidades. Permitirá realizar un uso más eficiente de las infraestructuras, al aplicar medidas de gestión del tráfico de uso temporal para incrementos de demanda puntuales.

Con esta actuación, se pretende que los vehículos que se dirijan a la A-471 (Lebrija, Trebujena y Sanlúcar de Barrameda) usen el arcén de la AP-4. Se aumenta, de esta manera, la capacidad de la vía.

Tramo de la AP-4 donde se habilitará el tercer carril, sentido Cádiz. / Redacción Sevilla

La autopista AP-4 es un nexo de conexión estratégico con la provincia de Cádiz, con especial relevancia para la logística asociada a la bahía de Algeciras y su actividad portuaria y a la Operación Paso del Estrecho. Constituye también un elemento clave para el desarrollo turístico de la provincia.

El tramo de autopista con mayor circulación se identifica entre Sevilla y la salida e incorporación de las Cabezas de San Juan en torno a los kilómetros 40-44, que permite el acceso a las localidades de la costa occidental de Cádiz, a través de la carretera A-471.