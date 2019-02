El aparcamiento de Bami de 607 plazas se desbloquea tras ocho años

El aparcamiento subterráneo de Bami (en la Plaza Rafael Salgado) que se empezó a construir en el mandato de Monteseirín, y que quedó sin terminar (al 90%) tras declararse la promotora en concurso de acreedores, se ha desbloqueado por fin después ocho años. El Ayuntamiento ha culminado los pliegos para sacar a licitación la concesión en los próximos días. Así pues ha llegado la hora de que este parking deje de estar cerrado y sin uso.

El alcalde Juan Espadas anunció ayer que las obras que quedan por acabar esta infraestructura y la explotación de esta infraestructura de 607 plazas (311 de residentes y 296 rotatorias) más otras 63 de motos (residentes y rotatorias) se sacarán a licitación en los próximos días por un montante total de 2 millones de euros. Esa cifra incluye los trabajos por valor de 1,5 millones que hay que rematar para finalizar la obra más los gastos y el IVA, según aclaró el director de Movilidad, José Lorenzo.

Inicialmente el Consistorio calculó que la inversión para terminarlo era de algo más de un millón de euros, pero la suma de los gastos generales totales ha elevado esa cifra. Las obras que deben rematarse en esta estructura son alcantarillado, albañilería, revestimientos, pintura, carpintería, fontanería, sanitarios, electricidad, alumbrado, ascensores, señalización y el centro de transformación.

El proceso de desbloqueo ha tardado más de lo previsto porque había que definir con detalle el modelo de gestión que llevará a cabo la concesionaria que se haga cargo y tener los informes favorables de todas las áreas municipales implicadas. La empresa que resulte elegida tendrá que acabar los remates pendientes de este subterráneo y encargarse de la explotación de este parking.

Plaza Rafael Salgado Aparcamiento subterráneo de uso rotatorio (296 plazas) y para residentes (311 plazas), más 63 plazas de moto en Bami. Cuesta 2 millones de euros acabar los remates de la obra. Se licitarán las obras que quedan y su explotación comercial.

Torneo Aparcamiento subterráneo para uso rotatorio con 171 plazas (una sola planta bajo rasante) en la acera del bulevar de Torneo más cercano al río, en la zona sin árboles a la altura de Curtidurías y Narciso Bonaplata. Inversión de 3,1 millones.

Marqués de Paradas Aparcamiento subterráneo de uso rotario con 258 plazas (3 plantas) situado entre Reyes Católicos y Julio César. Tiene más demanda de usuarios que Torneo. Urbanismo ha emitido un informe favorable. Requiere una inversión de 4,6 millones.

La inversión privada tiene interés en explotar este aparcamiento de cuatro plantas porque hay demanda en la zona, según los datos aportados ayer por el regidor municipal. La presencia del complejo hospitalario y de varias clínicas atrae a miles de usuarios a este punto de la ciudad.

Una vez que la obra se adjudique, el director de Movilidad calcula que se necesita un año de plazo para concluir los trabajos pendientes del parking y ponerlo en servicio para los ciudadanos.

Espadas quiere adecentar la plaza superior con presupuesto municipal, ya que no ha sido posible incluir en los pliegos esta obligación para el privado

El aparcamiento de Bami se adjudicó en 2006 por el Ayuntamiento de Monteseirín a la empresa Aparcamientos y Equipamientos (Equipark), rebautizada después como Resipark, pero se declaró en concurso de acreedores y dejó pendiente de rematar este estacionamiento. La empresa se desvinculó de la obra cobrando 7 millones del Ayuntamiento por sentencia judicial.

Cuando Monteseirín dejó de ser alcalde, en 2011, Zoido intentó desbloquear este aparcamiento pero no lo logró. En 2012 su gobierno local hizo obras de emergencia para terminar el exterior y que los vecinos pudieran disponer de una plaza. El diseño de esa plaza no fue muy afortunado, razón por la que Espadas quiere adecentarla con presupuesto municipal, ya que no ha sido posible incluir en los pliegos esta obligación para el privado que se haga con la obra y la explotación del aparcamiento.

Torneo y Marqués de Paradas

Aparte del aparcamiento de Bami, el gobierno local ha avanzado en los proyectos de dos nuevos aparcamientos en el entorno del casco antiguo para uso rotatorio exclusivo: en Torneo y en Marqués de Paradas. Ya se sabe su localización exacta y su inversión. El primero se sacará a exposición pública y el segundo cuenta con informe favorable de Urbanismo.

El de Torneo (171 plazas) requiere una inversión de 3,1 millones de euros, y el de Marqués de Paradas (258 plazas) 4,6 millones de euros. Su tramitación se iniciará en breve con la aprobación de los proyectos y sacándolos a exposición pública. Espadas espera sacarlos a licitación antes del 30 de marzo, fecha límite de cara a hacer balance antes de las elecciones de mayo.

La ubicación elegida para el de Torneo es el acerado junto al río donde no existen árboles: en el espacio a la altura de las calles Curtidurías y Narciso Bonaplata (esta vía es la prolongación de Santa Ana). El alcalde admitió que se ha elegido este punto para no perjudicar la arboleda existente.

El de Marqués de Paradas va en la zona situada a la altura de Reyes Católicos y Julio César.

La iniciativa privada ha mostrado interés por hacerlos sobre la base de estudios de viabilidad que avalan la rentabilidad de su explotación. El número de plazas de cada uno va en función de esos estudios: el de Marqués de Paradas tiene más porque es aquí donde se ha detectado más demanda, mientras en Torneo la cifra de plazas es más reducida porque la demanda es más baja y se concentra más cerca del fin de semana.

El proyecto del futuro parking de Torneo se ha retrasado también para hacerlo compatible con el proyecto definitivo de reurbanización del bulevar de Torneo, que se ha perfilado al detalle más allá del proyecto básico.