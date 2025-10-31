Aplazado 'Sevilla de Boda' a febrero por los graves daños de las lluvias en Fibes

Un operario con una bomba para achicar agua del interior de Fibes.

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado este viernes el aplazamiento de "Sevilla de Boda", evento previsto en Fibes del 7 al 9 de noviembre, "debido a los daños ocasionados por el reciente temporal". La medida llega tras la suspensión del Salón del Motor, programado en el mismo recinto del 29 de octubre al 2 de noviembre.

Mediante una publicación en redes sociales, el Consistorio ha precisado que el evento se pospone a los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026. Esta muestra contará con 70 empresas expositoras en casi 7.000 metros cuadrados, con un impacto económico estimado de 500.000 euros.

El aplazamiento ocurre mientras el Ayuntamiento continúa evaluando los daños del temporal en el edificio. Fuentes municipales, a Europa Press, confirmaron este viernes las labores de inspección tras el cierre de Fibes 1 desde el lunes.

Una nota de prensa del Consistorio indica que un informe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos confirmó la anegación de casi todos los sótanos de Fibes. Esto afectó "especialmente" a las dependencias subterráneas, donde se ubican transformadores, cableado eléctrico y sistemas de comunicación.

El informe técnico, por tanto, recomendó la "clausura temporal" de Fibes 1 hasta garantizar su seguridad. El Ayuntamiento ha aclarado que la incidencia no afecta al resto de espacios.