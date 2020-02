Parques y Jardines cifra en 2.100 los árboles asfixiados con adoquines

El Ayuntamiento de Sevilla y la empresa redacta del Plan Director del Arbolado aseguran que en la ciudad hay 2.100 alcorques cubiertos por adoquines, según los datos del Plan Director procedentes del inventario a fecha de febrero de 2019. En una nota, ambos responden que "no es cierto, como dice la plataforma" Salva tus árboles Sevilla, que los alcorques en esta situación se limiten a poco más de 400 en toda Sevilla.

"La indicación en Parques y Jardines ahora mismo es la contraria: liberar esos alcorques. No se tapan ya los alcorques en los que hay árboles plantados"

En sus alegaciones, Salva tus árboles Sevilla asegura que el Plan del arbolado ofrece datos que no se corresponden con la realidad, ya que cifra en 425 los alcorques en toda la ciudad afectados por esta asfixia con adoquines, cuando esta entidad ha contabilizado y fotografiado 521 casos en sólo 18 calles.

Sin embargo, según la aclaración municipal, "lo que está contabilizado en el Plan Director, en base a los datos del inventario a fecha de febrero de 2019, son alrededor de 2.100 alcorques con cubierta de adoquín".

Y añade el Ayuntamiento que desde 2018 "ha liberado ya 415 alcorques cubiertos con adoquines o rejas e intervendrá de forma progresiva y prioritaria en aquellos en los que haya un mayor riesgo de daño al arbolado". Han sido liberados "desde la entrada en vigor del nuevo contrato de conservación y mantenimiento del arbolado en 2018".

El Consistorio añade que "se trata de una medida que se está realizando de forma progresiva. Es la primera vez que se realizan de forma generalizada y en diferentes puntos de la ciudad por parte de Parques y Jardines con indicaciones específicas dentro de los planes de trabajo".

"Cuando se tapa un alcorque que está vacío principalmente es debido a que se trata de un punto con servicios afectados en el que no se puede plantar o una ubicación que genera graves problemas de accesibilidad o de otro tipo"

El Consistorio reconoce que el Plan Director establece que este tipo de intervenciones son necesarias y fija prioridades. En el momento del informe establecía que había que intervenir prioritariamente en "508 alcorques afectados por pavimentos o rejillas que están dañados o que corren riesgo de estarlo en el futuro": 425 son por adoquines y el resto afectados por rejillas u otros materiales.

En el informe se señala que es prioritario actuar sobre estos más de 500 alcorques. "Esa es la cifra a la que se refiere la plataforma pero no es la cifra global inventariada de árboles cubiertos", señala el Ayuntamiento.

La práctica de cubrir con adoquines o rejillas

Parques y Jardines mantiene que "la práctica de cubrir con adoquinado los alcorques o rejillas con un diseño que puede dañar el arbol fue común durante mucho tiempo en la ciudad pero ya se ha dejado de practicar". Y señala que "la indicación en Parques y Jardines ahora mismo es la contraria: liberar esos alcorques. No se tapan ya los alcorques en los que hay árboles plantados".

En cuanto a los alcorques que se tapan definitivamente con cemento, Parques y Jardines explica las razones: por la imposibilidad de que prospere un árbol por la presencia de cableados o canalizaciones o por causar problemas de accesibilidad. "Cuando se tapa un alcorque que está vacío principalmente es debido a que se trata de un punto con servicios afectados en el que no se puede plantar o una ubicación que genera graves problemas de accesibilidad o de otro tipo y que, por tanto, se entiende que no se puede reponer. No hay ninguna línea de trabajo de tapar alcorques para que no se vean o por eliminar puntos de arbolado".

Parques añade que "los estudios están hechos para detectar qué puntos se pueden volver a plantar y cuáles. En algunos sitios se está trabajando en reordenaciones de los alcorques cambiando unos sitios por otro, aprovechando los trabajos previos a la plantación para que haya más garantías de que el árbol pueda crecer de forma adecuada y se integre en el entorno".