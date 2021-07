LOS arquitectos sevillanos Antonio Cruz y Antonio Ortiz tienen por costumbre turnarse en los discursos. Es una de las muchas ventajas de ser dos. En esta ocasión fue Antonio Ortiz el encargado de pronunciar las palabras de agradecimiento por el IX Premio Manuel Clavero, que concede el Grupo Joly para destacar la trayectoria vital y profesional de los mejores sevillanos, cuya entrega se celebró en el Casino de la Exposición con una nutrida representación de la vida política, económica, cultural y social de la ciudad. Mientras Antonio Cruz permanecía sentado en la mesa presidencial, Ortiz subió al estrado haciendo gala de una de las señas del estudio de arquitectura de ambos: la sobriedad. No en vano, como dijo, sienten una profunda "aversión a la solemnidad, lugar donde se encuentra lo mediocre". Pero esto no significó que Ortiz no dijese algunas frases memorables, como cuando afirmó que la "la arquitectura tiene una enorme obligación con la sociedad". Lo expresó en una ciudad que, como casi todas en Europa, han sufrido el impacto de algunos edificios que buscaban más el lucimiento de arquitectos y políticos que resolver los problemas de los ciudadanos.

Antonio Ortiz aprovechó su discurso para recalcar la necesidad de que los profesionales y las empresas se abran al exterior. Predicaba con el ejemplo: el estudio Cruz y Ortiz es uno de los más internacionales del país, con delegaciones abiertas en Sevilla, Madrid, Amsterdam y Lugano, y al que se deben proyectos de trascendencia global, como la Reforma y renovación del Rijksmuseum. La fórmula para Cruz y Ortiz es aparentemente fácil: "Se trata de que seamos europeos con la más absoluta naturalidad", algo que se consigue evitando "el papanatismo con lo de fuera", pero sin caer en el "provincianismo". Sobre todo, piensa Ortiz, esta apertura al mundo "es fundamental en la formación de los jóvenes".

Antonio Ortiz -quien tuvo palabras de recuerdo y elogio para las dos grandes ausencias de la noche: Manuel Clavero y José Moya Sanabria- recordó el día que recibieron la llamada en la que se les comunicaba que habían sido distinguidos con el IX Premio Manuel Clavero. "Sucedió el 12 de mayo [de 2020], con el país en plena pandemia, y fue como recibir un golpe de realidad. Afuera había gente que seguía con ganas de trabajar y de hacer cosas". Asimismo reconoció que la satisfacción con la que recibieron la noticia, por no ser el Manuel Clavero un premio gremial o de expertos en arquitectura, sino "un reconocimiento de la sociedad". Una vez más, Antonio Ortiz, reclamó la importancia de que arquitectura y sociedad no se pierdan de vista.

Quien haya hablado alguna vez con los dos integrantes de Cruz y Ortiz sabe la aversión que le tienen a la figura del arquitecto-artista que vende su trabajo como algo individual y exclusivo. La arquitectura es "un arte muy colectivo; en la construcción de un edificio interviene mucha gente", dijo Antonio Ortiz, quien reconoció que es "muy difícil" ejercer bien el oficio, porque se requiere conjugar una "buena formación plástica, una cabeza matemática bien ordenada" y el ejercer de "pequeño o mediano empresario". Tampoco faltó el humor en su intervención, como cuando recordó que en un acto madrileño confundieron a la marca Cruz y Ortiz con "el padre de Penélope Cruz".

Por su parte, el presidente del Grupo Joly, José Joly, tuvo unas emotivas palabras de recuerdo para Manuel Clavero, recientemente fallecido, destacando su "larga y fecunda vida, como pocas han sido". En especial recordó "el rigor, bonhomía y buen criterio" que Manuel Clavero, como presidente, imprimía a las reuniones del Consejo Editorial del Grupo Joly. Asimismo, destacó la también desaparecida figura de José Moya Sanabria, refundador, junto a su esposa, Concha Yoldi, de Persán, empresa patrocinadora del premio. "Era un hombre siempre agudo, divertido y generoso", afirmó José Joly, "este premio le importaba, y por eso ha salido tan bien estos años". "Si Andalucía contase con más gente de su casta otro gallo le cantaría", concluyó.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se sumó a los elogios a Manuel Clavero, una persona que "lo dio todo por Andalucía, España, el Derecho, la Constitución y el periodismo". De la obra arquitectónica de los premiados afirmó que es de "un valor incalculable" y que ha sido fundamental en "la transformación de ciudades de todo el mundo". "Es difícil entender Sevilla sin algunos de sus trabajos", afirmó el alcalde, quien recordó que muy cerca de donde se celebraba el acto se encuentra la Biblioteca Infanta Elena, una de las obras sevillanas de Cruz y Ortiz, junto a otras como la estación de Santa Justa, el Estadio Olímpico o la sede de la Consejería de Obras Públicas. "Cruz y Ortiz han llevado el talento andaluz por el mundo", aseguró Juan Espadas, quien, también como candidato del PSOE a presidir la Junta de Andalucía, compartió mesa y mantel con el que será su oponente en las próximas elecciones autonómicas, Juanma Moreno.

Precisamente, el actual presidente de la Junta también hizo hincapié en la contribución de Cruz y Ortiz a la "proyección de Andalucía en el mundo". "Son embajadores de la esencia de nuestra tierra", dijo de los dos arquitectos sevillanos. Juanma Moreno aprovechó el acto para hacer una reivindicación de la gestión que está haciendo la Junta en la recuperación de una de las obras emblemáticas de Cruz y Ortiz, el Estadio Olímpico, un edificio que por diversos motivos ha estado históricamente infrautilizado desde que se construyó para el Mundial de Atletismo de Sevilla de 1999. En este sentido, insistió en que dicho estadio es "una infraestructura que el Gobierno andaluz ha querido recuperar con inversiones para que deje de ser un icono del pasado y se convierta en un estímulo para la economía y en un atractivo para eventos nacionales e internacionales como ha sido la Eurocopa".

Juanma Moreno también quiso dar una noticia a la concurrencia del Casino de la Exposición: el Museo de la Autonomía contará con una sala dedicada a contar la personalidad y la trayectoria de Manuel Clavero, en el que ve "un buen faro para alumbrar el futuro prometedor en el que vemos a Andalucía".