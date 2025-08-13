Arrestado un joven por agredir a un policía tras la retirada de su ciclomotor de la vía pública

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha detenido a un joven vecino de la localidad, tras agredir a un agente en la jefatura después de que su ciclomotor fuese retirado de la vía pública por una grúa municipal.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los agentes recibieron diversos avisos que alertaban sobre la circulación temeraria de un ciclomotor por diversas calles del municipio, aportando la descripción de dicho vehículo.

Al ser localizado, el conductor emprendió la huida, y posteriormente el ciclomotor fue localizado, constatando los agentes que carecía de ITV y seguro obligatorio, así como otras infracciones relacionadas con desobediencia policial.

Una vez depositado y ya los agentes en dependencias policiales, se personó en las mismas un joven que se identificó como su propietario, que, con un tono agresivo y desafiante reclamaba la devolución del vehículo.

En un momento, llegó a agredir a uno de los policías, por lo que fue reducido y detenido como supuesto autor de un delito contra el orden público de atentado a la autoridad y además al ser registrado se comprobó que llevaba encima una importante cantidad de hachís.