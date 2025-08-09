El Ayuntamiento renueva el cerramiento del CEIP Nuestra Señora de la Paz, en el Polígono Sur, otorgando mayor seguridad al colegio

El Gobierno municipal ha renovado el cerramiento del CEIP Nuestra Señora de la Paz en el Polígono Sur. Con una inversión de más de 40.000 euros, se ha sustituido durante los últimos meses los cerramientos actuales en un tramo en riesgo por unos nuevos “que reforzarán la seguridad de este centro y que cumplen así con una demanda de este centro educativo ubicado en el barrio de la Oliva del Distrito Sur”, ha destacado la delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver.

“Esta necesidad se remonta a octubre de 2021, momento en el que se desploma el cerramiento de la parcela entre las calles Madre del Creador esquina con la calle Madre Amable, reconstruyéndose en junio de 2022. Este hecho no fue suficiente y nos hemos puesto en marcha para realizar una sustitución parcial del cerramiento afectado con totales garantías, reconstruyéndolo con la misma tipología y devolviendo la verticalidad al muro”, ha destacado Gastalver.

La obra “estaba provocada por el mal estado en el que se encontraba el cerramiento, que presentaba múltiples roturas. Por ello, desde ahora, toda la comunidad educativa de este centro ya cuenta con un perímetro de seguridad acorde a sus demandas y con totales garantías”.

Estas obras se unen a otros trabajos similares de cerramientos ya renovados en centros como el CEIP Santa Clara, en San Pablo - Santa Justa o el CEIP Pablo Picasso, en el Distrito Norte y uno que comenzará en próximas fechas como el CEIP Paz y Amistad, también en el Distrito Sur.

Avalancha de obras en los colegios de Sevilla

“Estos trabajos se enmarcan dentro de la avalancha de obras que venimos realizando, estamos ejecutando y llevaremos a cabo en los colegios públicos de Sevilla, para sacarlos así del abandono de décadas”, ha señalado Gastalver.

En este sentido, Gastalver ha recordado que “61 colegios públicos de Sevilla estarán de obra o con actuaciones importantes desde este verano en adelante durante los próximos meses”. Por todo ello, “en estos momentos este equipo de gobierno tiene 2,9 millones de euros en ejecución en numerosas obras y actuaciones en 39 centro educativos de la ciudad de Sevilla”.

Por otro lado, ha señalado que “4,1 millones de euros están en estos momentos en tramitación y que corresponden a 30 colegios. De ellos, 2,17 millones de euros están adjudicados a día de hoy para 22 actuaciones en centros educativos de la ciudad. Esto quiere decir que estas obras van a comenzar en breve”. Del mismo modo, Sanz ha señalado que “en estos momentos se están redactando proyectos con un valor total de 1,7 millones que corresponden a 12 colegios.

Por todo, ello “a fecha de hoy, este gobierno municipal tiene casi 17,6 millones de euros en movimiento destinados a obras en los colegios públicos de Sevilla, a lo que se suman 2,5 del contrato de mantenimiento y otros 2 millones en otras actuaciones en la misma materia al margen de dicho contrato. Todo ello hace una suma de 22,1 millones de euros de inversión en reformar los colegios de Sevilla en este año 2025”.

“Estas cifras se suman a la inversión ya desde nuestra llegada al gobierno en 2023, 5,4 millones de euros en obras en más de 60 colegios, algunas que no ejecutó el gobierno socialista y otras que estuvieron condicionadas al retraso de la aprobación de los presupuestos de 2024 que se pusieron en marcha en agosto del año pasado”.

Como ha destacado Gastalver, “este plan especial puesta a punto colegios es una realidad. Durante todo el mandato se van a realizar actuaciones en prácticamente los 103 centros escolares de Sevilla, priorizando las obras de primera necesidad. Hemos puesto en marcha también una plataforma de incidencias PGICS. En esta plataforma quedan integrados todos los servicios de mantenimiento con la finalidad de la prestación más eficaz e inmediata a todos los centros de infantil y primaria”.

Destaca el contrato de mantenimiento, “el más ambicioso que se recuerda el Ayuntamiento de Sevilla y que multiplica por ocho al que dejó el PSOE, pasando de 300.000 euros a 2,5 millones de euros”, ha indicado el alcalde. A los que se suman otros 2 millones de euros en diferentes actuaciones de mantenimiento; entre ellas, el mantenimiento de las instalaciones adiabáticas y jardinería, entre otros”.

“Hemos incrementado un 300 % el contrato de desbroce de los colegios públicos: pasando de 200.000 a 600.000 euros, hemos puesto en marcha un servicio novedoso de apoyo técnico para incrementar la seguridad y mejorar el control de las obras en los colegios. Una inversión de casi 900.000 euros en dos años”, ha recordado la delegada.

“A diferencia de los años de gobierno del PSOE, este equipo de Gobierno está en continuo contacto con la comunidad educativa de todos los centros escolares, algo que no se ha hecho en los anteriores ocho años de socialismo, y por ello vamos a seguir trabajando como ya estamos haciendo, para recuperar el terreno perdido por la desidia y el abandono de los gobiernos socialistas para que al final del mandato todos los colegios de Sevilla tengan solventadas todas sus deficiencias y carencias”.

“Los colegios de Sevilla están en marcha. La hoja de ruta marcada para recuperar del abandono los colegios de Sevilla sigue su camino. Una inversión que no es más que la punta del iceberg de todo el trabajo que desarrollaremos para sacar del abandono los colegios de la ciudad”, ha finalizado Gastalver.