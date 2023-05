Un brote de Covid deja medio centenar de positivos en la residencia Claret en Sevilla

El repunte de positivos en Covid del que ya avisan profesionales médicos en los centros de salud sevillanos empieza a tener su reflejo en los geriátricos y residencias de mayores. Las aglomeraciones vividas en las últimas semanas tras la celebración de la Semana Santa primero, pero, sobre todo, las concentraciones en las casetas de la Feria en la capital vuelven a dejar constancia, como ya ocurriera hace un año tras la celebración de la misma fiesta en Sevilla, de que el coronavirus no es agua pasada. No obstante, y al igual que ocurriera en mayo de 2022, este repunte no es reflejado en las estadísticas oficiales dado que éstas sólo registran los casos de mayores de 60 años.

Así todo, a medida que el virus se expande entre la población general, la vulnerabilidad de los usuarios de centros de mayores se debilita. Es lo que ha ocurrido en la residencia para mayores Claret en Sevilla, gestionada por los misioneros claretianos en el barrio de Heliópolis, donde, según han confirmado fuentes de la Consejería de Salud, un brote de coronavirus afecta ya a medio centenar de usuarios y trabajadores del centro. En total, el número de afectados asciende a 51 personas de las que 41 son residentes. Según consta en la página web del geriátrico, el mismo cuenta con 160 plazas para residentes, con lo cual, el brote habría afectado hasta la fecha a un tercio de sus usuarios.

La Junta informa, por su parte, de que ninguno de los mayores positivos se encuentra hospitalizado y apuntan la evolución "favorable" de los mismos hasta el momento para el conjunto de los casos. Con todo, las mismas fuentes recalcan el seguimiento proactivo en todas las residencias de mayores y sociosanitarias que la Consejería lleva a cabo desde el comienzo de la pandemia, lo que permite identificar los casos y tomar las medidas oportunas. Igualmente se recuerda que actualmente no se encuentra medicalizada ninguna residencia e insisten en la obligatoriedad del uso de mascarilla en los centros sanitarios y sociosanitarios.

También desde la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) insisten, ante el repunte de casos, en que para frenar la propagación de este virus "es urgente proceder a una ventilación adecuada y eficiente de interiores". Por otro lado, apuntan que, ante el aumento de contagios, "quizás sería muy recomendable plantearse el uso obligatorio de mascarillas en interiores y transporte publico". Obligatoriedad que fue eliminada el pasado 8 de febrero.

Una veintena de centros afectados

Por su parte, el último informe sobre la situación actual de las residencias de mayores en la provincia publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), con datos hasta el pasado 2 de mayo, no recoge este brote. Según el mismo, hasta el martes, las residencias de mayores sevillanas contaban con un total de 86 casos confirmados, de los 68 eran mayores residentes y 18 empleados. Entre los usuarios, cinco se encontraban hospitalizados. En total, esos positivos se reparten entre una veintena de centros. El más afectado hasta esa fecha era la residencia San Pedro Nolasco, en El Viso del Alcor, con 17 mayores positivos. El segundo brote más destacado afecta a Centro Residencial para Personas Mayores Huerta Palacios, en Dos Hermanas, con nueve contagios entre sus usuarios y tres en la plantilla de trabajadores.

Según los mismos datos, los casos se han duplicado en un mes, dado que en el BOJA del pasado 4 de abril, los mayores residentes positivos en la provincia apenas rozaban la treintena (29). Los trabajadores contagiados eran una docena.

Cien hospitalizados

Mientras tanto, Salud sí aporta información sobre el número de hospitalizados por Covid, atendiendo a la población general. La última cifra, con datos de la última semana, reflejan un aumento de casos que llegan al hospital, situándose el número de hospitalizados en el centenar. Una cifra que, aunque no supone ningún problema o complicación en la asistencia ordinaria en los centros sanitarios, sí evidencia un aumento significativo del número de pacientes ingresados respecto a las semanas previas. Así, en la semana entre el 18 y el 25 de abril se notificaron 66 hospitalizados en Sevilla. A principios de abril, el día 4, la cifra era de 30.

Los fallecimientos por coronavirus también han crecido en los últimos días. El último informe da cuenta de nueve muertes, frente a las siete de la semana anterior o las dos que se notificaron la primera semana del mes.

En cuanto a los contagios registrados entre los mayores de 60 años, único grupo en los que se notifican ya los contagios, tras superar los 1.300 casos en la semana del 18 al 25 de abril, en los siguientes siete días - del 25 de abril al 2 de mayo- se ha bajado a los 256 casos notificados.