El Consorcio de Turismo de Sevilla puso en marcha en julio de 2018 un buzón para centralizar la recogida de quejas o sugerencias en relación con las viviendas turísticas. Éstas se contestan y se remiten a los distintos servicios o administraciones competentes: Cecop, delegación provincial de Turismo de la Junta de Andalucía o Gerencia de Urbanismo. Este correo figura en una web específica (www.visitasevilla.es/fair-tourism) en la que se puede consultar también la normativa existente en torno a estas viviendas.

A día de hoy, tras 19 meses, sólo se han registrado 40 casos que tienen que ver con problemas de convivencia, básicamente el ruido causado por los turistas en estas viviendas. Y también con la normativa, pues muchas de estas consultas pretenden averiguar si las viviendas están debidamente registradas o cómo proceder para saber si lo están. También han llegado algunas quejas sobre la turistificación, es decir, sobre la aglomeración de este tipo de alojamiento en la ciudad. Por desglose, 21 de los correos electrónicos recibidos tienen que ver con convivencia; 14 con incumplimientos; y cinco son preguntas sobre normativa.

Un balance que no se corresponde con el ruido que este fenómeno de las viviendas turísticas causa en las redes sociales, por ejemplo. Dicha medida se puso en marcha junto a una campaña de sensibilización conjunta en la que participaron, además de Sevilla, los ayuntamientos de Barcelona y Santiago de Compostela. La campaña #fairtourism cuenta con distintos mensajes orientados tanto al turista como al residente en la ciudad que se distribuyen a través de diferentes soportes: “Que esta cama esté disponible en internet no significa que sea legal” o “Que esta cama tenga 2.542 recomendaciones no significa que sea legal”.