La calle San Vicente estará más de cinco meses en obras

Una obra de calado en una calle muy utilizada del centro. Emasesa continuará con la sustitución de las redes de saneamiento y abastecimiento en dos nuevos tramos de la calle San Vicente. La Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla acometerá estos trabajos en las secciones comprendidas entre Alfonso XII y Cardenal Cisneros y Baños y Pascual de Gayangos. La obra, que cuenta con una presupuesto de 773.480 euros tiene un plazo de ejecución de 22 semanas. Para minimizar las molestias y, sobre todo, la afección al tráfico rodado, la intervención se llevará a cabo por fases. La calzada, como ya se hizo en el tramo entre Baños y Cardenal Cisneros, perderá la capa de alquitrán que será sustituida por adoquines grises y planos de Quintana de la Serena.

La complejidad de la obra ha deparado que el Ayuntamiento la plantee por fases. En primer lugar se intervendrá en el tramo entre Pascual de Gayangos y Baños. Seguidamente se acometerán las tareas en el cruce de la calle Baños, que es vital tanto para el acceso de los residentes, como de los vehículos que se dirigen al aparcamiento público de la Plaza de la Concordia. La tercera fase comprenderá el tramo de Cardenal Cisneros a Alfonso XII. Por último, se ejecutará la obra en el cruce con Alfonso XII, otro punto muy sensible por ser la principal salida de esta zona del centro y por donde discurren también varias líneas de autobuses urbanos y turísticos. Aunque Emasesa tiene el proyecto definido y ya ha salido a licitación, el Ayuntamiento no tiene claro cuándo se harán las obras. Todo apunta a que se dejarán para después de la próxima Semana Santa para no afectar ni a la Navidad ni a la propia festividad religiosa.

En el proyecto de intervención se explica que será necesaria la coordinación con la Policía Local para desviar y regular la fluidez del tránsito de los vehículos que se vean afectados por estos cortes, acordando las necesidades de vallar la zona y la señalización de los espacios afectados por las obras. Se instalarán accesos provisionales en el caso de que sean necesarios. El tránsito peatonal también quedará afectado por los trabajos, por lo que se colocarán pasarelas de acceso a las viviendas y comercios.

La justificación del proyecto está motivada por la antigüedad en las redes de abastecimiento y saneamiento. Respecto a las primeras, se sustituirán las actuales de hierro fundido por nuevas conducciones de fundición dúctil y de mayor diámetro. También se cambiarán todas las acometidas domiciliarias, mayoritariamente de plomo, por unas de polietileno. La red de saneamiento contará con unas nuevas tuberías de gres. Igualmente se renovarán las acometidas domiciliarias, los pozos de registro y los imbornales. Se aprovechará la obra para completar la instalación de riego existente con una tubería de 160 mm en polietileno.

Una vez renovadas todas las redes, se repavimentarán los dos tramos de calles según las directrices marcadas por la Gerencia de Urbanismo. En la calzada se empleará un pavimento de adoquín granítico Gris Quintana de 20x10x10. En el encuentro con la calle Cardenal Cisneros se extenderán dos capas de mezcla bituminosa (capa de asfalto). En lo que respecta al acerado se repondrá mediante solado con baldosas hidráulicas de taco hexagonal de tres centímetros de espesor. En los lugares en los que proceda se colocará adoquín de granito con unas medidas de 10x10x10.

El Ayuntamiento, a través de Emasesa, la Gerencia de Urbanismo y el distrito Casco Antiguo, ya acometió entre finales de 2016 y principios de 2017 las obras de renovación de redes y reurbanización del tramo de San Vicente comprendido entre la calle Baños y Cardenal Cisneros. Con esta actuación se dotó a la calle de una plataforma única de adoquines y se eliminaron los aparcamientos existentes. Además, se aprovechó para hacer una reordenación del tráfico rodado en toda la zona.