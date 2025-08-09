El calor se acentúa en Sevilla en la próxima semana: se esperan máximas de hasta 43 grados

Sevilla se prepara para una de las semanas más calurosas del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que, entre el lunes y el miércoles, la ciudad alcance temperaturas extremas, con picos de hasta 43 grados, en el marco de la segunda ola de calor que afecta a gran parte de España desde comienzos de agosto.

El lunes 11, el termómetro podría alcanzar los 42 grados, con mínimas que no bajarán de los 23 grados, lo que dará lugar a noches tropicales que dificultarán el descanso. El martes 12 será la jornada más sofocante, con una máxima estimada de 43 grados —y posibilidad de que se rocen los 44 grados—, mientras que el miércoles se espera un ligero alivio, aunque las temperaturas seguirán rondando los 40 grados. A partir del jueves, el mercurio descenderá hasta situarse en torno a los 37 grados.

Mapa del tiempo para las próximas jornadas. / Aemet

La AEMET ha activado avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas en la campiña sevillana, recomendando extremar precauciones. Las autoridades insisten en evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y prestar especial atención a niños, personas mayores y enfermos crónicos. La alerta naranja se ha activado de momento para el lunes y el martes en las horas centrales del día, entre las 13:00 y las 21:00.

Esta ola de calor, que con sus más y sus menos comenzó el pasado 3 de agosto, se ha prolongado más de lo habitual y podría convertirse en una de las más largas de los últimos años, según meteorólogos. Además del calor diurno, la persistencia de mínimas elevadas aumenta el riesgo de golpes de calor y otros problemas de salud.

El episodio comenzará a remitir de forma progresiva a partir del jueves 14, aunque el ambiente seguirá siendo caluroso durante el resto de la semana. Mientras tanto, la ciudad deberá enfrentarse a tres jornadas consecutivas bajo un sol implacable y temperaturas que pondrán a prueba a sus habitantes.