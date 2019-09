El cambio de uso de la Gavidia sale adelante con el apoyo del PP

El gobierno socialista ha sacado adelante con el apoyo del PP la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para que la parcela de la antigua Comisaría de la Gavidia pase a uso terciario. El único voto en contra fue de Adelante Sevilla. Tanto Ciudadanos como VOX se abstuvieron.

Durante el debate, los populares apuntaron que "no estando de acuerdo en las formas, si lo estamos en el fondo". Ciudadanos propondrá un pliego consensuado con los vecinos que cuente con un 50% del espacio para equipamientos públicos. "Os estáis quitando un problema de encima de la mesa. Sevilla no necesita otro hotel de lujo", señalaron desde la bancada de Adelante Sevilla. VOX señaló que la Gavidia "no se puede bloquear por más tiempo"

La antigua comisaría de la Gavidia saldrá a licitación a principios de 2020. El borrador del pliego estará listo en el último trimestre de este año. Descartado que el inmueble tenga un único uso, los técnicos se encuentran ultimando unos pliegos que contemplan varios usos dentro de las opciones que fijan un suelo terciario en el plan general: comercio, oficinas, hotelero, recreativo y espectáculos genéricos. Tras estudiar el modelo de otras ciudades europeas y las propuestas planteadas por distintos inversores para la Gavidia, el Ayuntamiento apostará por un proyecto ambicioso. La prioridad del alcalde es que incluya un coliving, con "posibilidades compatibles de alojamiento y espacios comunes de uso público, cultural o emprendedor".