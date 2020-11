La carta de un sanitario sevillano que describe la cruda realidad de los hospitales frente al coronavirus

Ya se han olvidado los aplausos a las ocho y la segunda ola del coronavirus vuelve a dejar a los sanitarios solos para librar una batalla cruenta en la que deberíamos estar todos. Hace ya algunas jornadas que el Gobierno está avisando de las dificultades que se avecinan en los centros sanitarios, unos avisos que no sirven de nada para el personal que trabaja día a día en los hospitales.

Pedro Madroñal, sanitario en la lucha frente al Covid-19, se ha hecho viral en las redes sociales a través de una carta en la que explica cómo viven el día a día sus compañeros y él mismo en los centros hospitalarios. Madroñal afirma que, entre tanta información, ellos viven "la cruda realidad". Vida alegre que choca con la realidad de los pacientes críticos y los profesionales desbordados.

Pedro ha sido testigo en una de sus guardias en quirófano del caos y la desesperanza que se vive en las plantas de los hospitales: una paciente joven llorando por el miedo a la intubación ante la no respuesta de su organismo, enfermeras como Cristina con lágrimas en los ojos y luchando por la vida de tres personas, anestesistas como Carmen haciendo mil y una labores, José Carlos y las ganas de ayudar aun contando sólo con 12 días de experiencia profesional y Miguel, un auxiliar de enfermería que ayudaba a uno de sus pacientes a hacer una videollamada a sus familiares por si no salía adelante. Estas son algunas de las historias reales que narra Pedro.

Estas son algunas situaciones que pasaron en pocas horas, pero es la situación diaria en los hospitales. Para Pedro, la sociedad no debe pensar en "hipótesis conspirativas, los derechos a no cumplir las normas, las soluciones mágicas, la incompetencia política, la ausencia de liderazgo, la propaganda o la desorganización". En este sentido, Madroñal pide que el mundo haga por "cambiar" ante algo que "no es alarmismo, es la cruda realidad".

Repercusión en los medios

Pedro Madroñal ha conseguido que los medios de comunicación se hagan eco de la situación que viven los sanitarios y compañeros en los hospitales de toda España. Par el sanitario es una pena que su figura se haga mediática para "hacer una llamada al sentido común, la cordura y la responsabilidad de todos para frenar la insostenible situación que se nos viene encima".

La carta de Pedro ha sido compartida por más de 30.000 personas en lo que es, sin lugar a dudas, un escrito que refleja la realidad actual de un virus que está destrozando el país y que ha dejado ya a su paso miles de víctimas.