Otro cartel trending topic

Decía el pregonero que Sevilla es esa ciudad que cuenta el tiempo al revés. El sevillano vive siempre en espera sabiendo que la felicidad es un camino, no una meta. Y la mejor prueba de ello es cuando llega el Miércoles de Ceniza.

Los cronómetros comienzan a funcionar entre aromas de incienso o música de sevillanas. La cuenta atrás para que lleguen los días grandes se apodera no solo de las calles (bares, comercios o plazas) sino también de las redes sociales. Curiosamente, en Twitter, hace unos días se pudo leer: “Sevilla debería celebrar el nuevo año justo cuando comienza la Cuaresma, y no el 1 de enero”.

Semana Santa en las redes

Desde esta semana, la Semana Santa comienza a inundar el time line del sevillano hasta convertir -casi a diario- temas cofrades en trending topic. Por algo es la fiesta mayor de la ciudad. Y por algo, año tras año, adquiere mayor protagonismo en la red.

La Semana Santa de 2018 pasó a la historia por ser la más influyente hasta la fecha en las plataformas sociales

Cabe destacar que la Semana Santa de 2018 pasó a la historia por ser la más influyente hasta la fecha en las plataformas sociales. Solo en Twitter, la Semana Santa de Sevilla registró un impacto potencial de 1.250.674.135, llegó a más de 23 millones de usuarios únicos, recopiló más de 117.000 tuits y fue tendencia en España varios días con distintos hashtags como #SSantaSevilla18 #TDSCofrade o #MadrugáSevilla. ¿Lo superaremos este año?

Tendencias cofrades

En una semana donde la mujer ha sido protagonista, dentro y fuera de la red, Sevilla ha registrado innumerables tendencias de ámbito cofrade. Dicho de otro modo, Sevilla ha comenzado a hablar -y mucho- de Semana Santa en las redes sociales.

La entrada de la Cuaresma o el cartel de la Semana Santa de la Hermandad de la Macarena han sido los dos temas que más han dado de qué hablar en los muros virtuales de la antigua Híspalis.

Miércoles de ceniza

A los pocos minutos de la llegada del 6 de marzo Sevilla convirtió el #MiércolesdeCeniza en Trending Topic, junto a otra etiqueta: #Cuaresma. Miles de tuits se contabilizaron antes de las 2:30 de la madrugada. Como el de Antonio Romero P. (@p_romeropadilla) que escribía lo siguiente: "Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris. Reconócelo, le debes a tu Madre Iglesia este baño de realidad. No somos más que ceniza. Hoy te recordarán que te vas a morir. ¡No te asustes! ¡Susto que nos llegue sin haber amado, creído y esperado!”.

Casa Ricardo (@CasaRicardoSev) nos abría el apetito con un primer plano de una torrija recordando que se trataba del “postre de la Cuaresma”.

Por otro lado, un vídeo viral se convirtió en tendencia, protagonizado por ‘Híspalis Cofrade’ (@HispalisCofrade). Un original spot promocional sobre la #Cuaresma19 con más de un centenar de retuits y 150 Me gusta.

Un cartel ‘pop’

El pintor onubense Manolo Cuervo ha sido otro de los protagonistas en las redes sociales de Sevilla durante esta semana. ¿El motivo? Su original cartel para la Hermandad de la Macarena anunciando la Semana Santa.

El estilo empleado, propio del artista, ha suscitado todo tipo de opiniones y sensaciones en Facebook, Twitter e Instagram. Minutos después de la presentación del cartel el pasado 7 de marzo, Manolo Cuervo era ya trending topic. O como dirían otros, era ya caldo de cultivo para las críticas.

La primera de todas podría haber llegado desde Twitter, más si conocemos al autor, pero no, llegó desde el propio acto de presentación en la Basílica de la Macarena. Ricardo Suarez, otro reconocido artista, no usó su perfil en Twitter en esta ocasión (@SuarezRicardo) para mostrar su opinión: "Si el grito de Munch puso los pilares de las estructuras esenciales de las vanguardias históricas del siglo XX, Manolo Cuervo se ha convertido sin pretenderlo en el grito que mejor representa a toda una generación de artistas que aglutina lo mejor de la plástica sevillana y andaluza de los años 80". Pero el debate se iniciaba en la red…

Fabuloso-impactante, señor cartel!! De #ManoloCuervo para la @Hdad_Macarena , "pá GUSTOS los colores"se dice...pues aquí tenemos color a raudales!! Enhorabuena a la hermandad. pic.twitter.com/4awtjdzhea — José Cabrera Lasso de la vega⚓ (@Jcabreralasso) 7 de marzo de 2019

El periodista Sergio Maya (@Sergiomaya7) aclaraba que para gustos los colores “pero el cartel no deja a nadie indiferente, y eso es lo que se busca en estas obras ¡Enhorabuena!”. Otro tuitero, @Jcabreralasso, subrayaba: “Pá gustos los colores se dice... Pues ¡aquí tenemos color a raudales! Enhorabuena a la hermandad”.

Con todos mis respetos, me parece un auténtico disparate, feo y que roza la falta de respeto a una imagen. Parece un cartel de una verbena de barrio. — ⚪🔴 Dr. Alfaro🇲🇨 (@S1890FC) 7 de marzo de 2019

El perfil @S1890FC, en cambio, se mostraba más duro: “Con todos mis respetos, parece un cartel de una verbena de barrio”. Del mismo modo, para @ManuelDalla el cartel “anuncia una fiesta universitaria”. “¿Cómo se puede hacer un cartel tan horroroso con una imagen tan bella?”, se preguntaba @deSevillaaCielo.

No entiendo mucho de arte pero para mi que a alguien se le ha derramado en Pinbetón un latón de 25 kg de color naranja mandarín. pic.twitter.com/5gLL9S4o62 — Er Pali (@ErPali_) 7 de marzo de 2019

La mijita de guasa era de esperar: “No entiendo mucho de arte, pero para mí que a alguien se le ha derramado en Pinbetón un latón de 25 kg de color naranja mandarín”, publicó @ErPali_.

Original y precioso el cartel de la Semana Santa 2019 de la @Hdad_Macarena. Enhorabuena al artista Manolo Cuervo por una creación diferente. pic.twitter.com/ECE4z52mJs — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 7 de marzo de 2019

El excalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, no tardó en comentar a través de la red del pajarito azul: “Original y precioso el cartel de la Semana Santa 2019 de la @Hdad_Macarena. Enhorabuena al artista Manolo Cuervo por una creación diferente”.

Manolo Cuervo lo hizo con la Hiniesta, y repite éxito con la Macarena.#TDSCofrade pic.twitter.com/ObljUBUaPX — Manolo Ruiz (@ManoloRL) 7 de marzo de 2019

Hierven las redes. Éste es el cartel más esperado de la Cuaresma. Made in Manolo Cuervo. A mí me parece una apuesta interesante. pic.twitter.com/Ftlzxm2Pqg — pepegomezpalas (@pepegomezpalas) 7 de marzo de 2019

Y, señoras y señores, esto es un cartel de Semana Santa, el de la hermandad de la Macarena, para la Sevilla del año 2019. Sin caspa ni ripio. Lo firma Manolo Cuervo. O-L-E. pic.twitter.com/mczXZsjsV4 — Pepe Barahona (@pepebarahona) 7 de marzo de 2019

En la misma línea, @LuisdepabloFotos felicitaba a la cofradía de la madrugá: “Enhorabuena a mi @Hdad_Macarena por ese pedazo de cartel de Manolo Cuervo. Fantástico igual que el del aniversario de la Hiniesta. No todo tiene porqué ser barroco, hay que ser valientes y abrir un poco la mente”.

Por cierto y hablado de temas cofrades , lo de Manolo Cuervo es otro nivel . Y si no te gusta pues el mundo es libre, también hay gente que no le gustan las milhojas! — La Calvillo (@SoyLaCalvillo) 7 de marzo de 2019

Fiel a su estilo innovador y rompedor. Este es el cartel que Manolo Cuervo ha hecho para la @Hdad_Macarena. Renovarse o morir. A mi, personalmente, me gusta. El debate en esta Sevilla inmovilista está servida.#TDSCofrade #ASacro pic.twitter.com/pabFlQ32g5 — Juanma Labrador (@jmlabradorj) 7 de marzo de 2019

Muy fan del 'Pop Art morado' del artista Manolo Cuervo, lo hizo con @HdadHiniesta y lo ha vuelto a hacer con el cartel de la @Hdad_Macarena #Ssanta19 pic.twitter.com/FOaZahnUxs — Fernando G.Cumbreras (@fegarc) 7 de marzo de 2019

Fernando G. Cumbreras (@fegarc) apuntaba: “Muy fan del 'Pop Art morado' del artista Manolo Cuervo, lo hizo con @HdadHiniesta y lo ha vuelto a hacer”.

Cartel de Manolo Cuervo para la Macarena. No defrauda. Apuesta segura para compaginar tradición y modernidad. Enhorabuena pic.twitter.com/SZ2EYAxhwW — Manuel Jesús Roldán (@manuroldansal) 7 de marzo de 2019

Tampoco faltó la opinión del historiador Manuel Jesús Roldán @ManuRoldansal: “No defrauda. Apuesta segura para compaginar tradición y modernidad. Enhorabuena”.

Disparidad de opiniones, cierto, pero tras el análisis de más de medio millar de tuits hay que afirmar que el cartel de Manolo Cuervo ha gustado a más de un 80% de usuarios. Al menos, así lo han reflejado las redes sociales o, dicho de otro modo, el termómetro de la ciudad.