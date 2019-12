“Para que la guasa sea guasa debe tener age y ser recíproca”

La entrevista discurre como no podía ser de otra forma en un bar con un papelón de cazón en adobo de por medio y rodeado de cuadros del Sevilla FC. Escenario perfecto para que Alfonso Ramos se sienta como en casa.

Con 34 años de edad este graduado en Comunicación Audiovisual es responsable del 50% de @CazonPalangana, un perfil muy popular que agrupa más de 50.000 seguidores en las Redes Sociales. (El otro porcentaje lo completa su amigo Javi Yanes).

Del barrio del Porvenir, “tristemente exiliado”, se considera un sevillista silvestre: “Siendo mi padre madrileño y mi madre gaditana no he tenido ningún familiar que me guiara hacia el palanganismo, de modo que puedo decir que Suker es mi padre”.

Soltero, “aunque amarrao”, reconoce que la Feria se le hace larga y que llegó a salir de Nazareno una Semana santa, en La Paz. Sobre cofradías me regala otro titular: “El año que viví en Triana mereció la pena solo por ver pasar al Soberano por San Jacinto en pijama con un cubata en la mano”.

Pero mi intención no era otra que hablar con este ingenioso sevillista de fútbol… Y ‘picarle’, en tono de guasa, con alguna pregunta incómoda sobre el equipo rival, para ver su reacción. Demostrándome, por encima de todo, elegancia. Algo que le honra como persona.

- 'Pamplinas a tutiplen'. Así os presentáis en las Redes Sociales.

- Sí, la pamplina es mejor que el chiste. Es ese golpe tan malo que es bueno. Y a tutiplén porque nos reímos hasta de nosotros mismos, no solo en una dirección. Son pamplinas multimedia porque van desde el simple tuit escrito hasta montajes con imágenes, vídeos con doblajes, canciones versionadas, etc.

“Cazón palangana es un contenedor de pamplinas ya no solo de fútbol, sino de todo en general”

- ¿Cómo surge este perfil tan 'palangana'?

- El hermano de Javi Yanes (responsable también de la marca) tiene una cuenta muy popular entre los sevillistas cibernéticos que se llama Salmón Palangana donde se habla de fútbol desde un prisma económico, legal y didáctico. Como a Javi y a mí nos gusta tela el pan de pico, creamos el perfil Cazón Palangana como parodia de la cuenta anterior y pronto el Cazón se nos fue de las manos hasta el punto de ser hoy en día lo que es, un contenedor de pamplinas ya no solo de fútbol, sino de todo en general.

- ¿Os coordináis bien a la hora de publicar?

- Tenemos tal nivel de compenetración que en ocasiones uno de los dos ha tenido que borrar su tuit porque era prácticamente el mismo que el del otro. (Risas). Pero fluye todo con normalidad.

"Siempre he creído que Twitter es como un bar donde hay una acalorada conversación entre un grupo de personas"

Cuando éramos novatos en Twitter observábamos que cuando un tema es tendencia la mayoría de tuiteros suelen escribir tanto sobre el mismo tema que llegan a saturar. Siempre he creído que Twitter es como un bar donde hay una acalorada conversación entre un grupo de personas.

Lo suyo es observar, pensar tu pamplina, soltarla con la boca torcía como Rambo e irte, y no amargar al personal con una retahíla de bromas y chistes. Menos, es más.

“Al principio no nos seguía ni el ‘cuñao’ del utillero pero poquito a poco han ido sumándose más a la causa cazonera”

- Incluso tenéis jugadores del Sevilla FC que os siguen.

- Al principio no nos seguía ni el ‘cuñao’ del utillero pero poquito a poco han ido sumándose más a la causa cazonera. Desde Monchi, por ejemplo, a un capitán como Escudero. Pero la verdad es que creo que aún sigue habiendo cierto canguelo al humor por parte de los profesionales.

Como lo veías el jueves al salir del curro.Como lo veías anoche al acostarte. pic.twitter.com/lVgfIUgrqU — Cazón Palangana (@CazonPalangana) December 10, 2019

- Me cuentan que guarda una buena anécdota con cierto futbolista.

- (Risas). Nos consta que tanto Escudero como su mujer se ríen con nuestros vídeos y nos siguen. Pero nos siguen literalmente. Tal es así que un día coincidí con la familia Escudero en un semáforo y me siguieron hasta que aparqué. Bajó la ventanilla de su coche y el propio Escudero me preguntó: “Oye, ¿a que tú eres el Cazón? Es que se lo estaba diciendo a mi mujer y no se lo creía”. A lo que yo le respondí: “Esto es muy raro, debería ser yo el que te reconociese a ti, crack”. Son ambos unos fenómenos.

"Tuit que pasa de despeñaperros, tuit que multiplica sus retuits"

- ¿Recuerdas los tuits con mayor repercusión?

- El de Piqué lo pusimos un día que lo expulsaron por decirle algo al juez de línea y jugamos con Pedro García Aguado, el Hermano Mayor, tratando de calmarle. Tuvo mayor repercusión porque tuit que pasa de despeñaperros, tuit que multiplica sus retuits.

- Levanta, Juan, que nos vamo pa la Feria otra vé. pic.twitter.com/bpnrnNY12e — Cazón Palangana (@CazonPalangana) May 1, 2017

Recuerdo otro donde aparecía una reconocida foto de un joven medio desmayado en el suelo mientras intentan levantarle y pusimos: “Levanta Juan, que nos vamos pa la feria otra vé”. Este tuit lo subimos hace años y ya es una tradición que lo retuiteen cada Feria de Abril y no solo eso, sino también cada vez que se acerca la feria de algún pueblo.

"Si a un bético no le gusta algo de lo que hemos escrito lo arregla con un ‘No te cabe ná, Cazón’"

- Y cuando publicáis algún chiste sobre el Real Betis, ¿cómo son las reacciones?

- Hay entendimiento. Si a un bético no le gusta algo de lo que hemos escrito lo arregla con un ‘No te cabe ná, Cazón’. O algo similar. Está bien que cada vez toleremos más el humor de uno y otro bando. Hay que reírse de uno mismo. Si te fijas, los ciegos son los que más chistes de ciegos hacen.

- ¿Podría sacarle algún titular con algo positivo sobre el equipo rival?

- Pues mira, es verdad que tienen más socios que nosotros. Se cuentan por cientos de miles y cuando juega el Betis en casa está la ciudad tan tranquila que se puede echar una petanca en La Palmera a la altura de Fátima.

“El Betis cae mejor fuera porque ha hecho menos daño deportivo a los rivales”

- ... Fuera de la ciudad hispalense, dicen que el club de Heliópolis cae mejor que el de Nervión.

- Eso es porque han hecho menos daño deportivo a los rivales. En cuanto empiecen a ganar se darán cuenta de que no les reciben con tantas palmas. Pero que sigan haciendo amigos, hombre, que eso es bonito.

Os imagináis si el gol de Suárez lo mete Vinicius...Bueno, os imagináis que mete un gol Vinicius... — Cazón Palangana (@CazonPalangana) December 7, 2019

- ¿En qué es único el Sevilla FC?

- Además de ser el único club del mundo que lleva el nombre de la ciudad por bandera, tiene una afición sin igual, no ya en cuanto a número sino a calidad. Es muy sabia.

- Y bajo su criterio, ¿en qué debe mejorar el club sevillista?

- El Sevilla FC debe mejorar (y lo ha hecho) en Redes Sociales. Ha tenido que hacer bien las cosas el Betis en ese sentido para que el Sevilla se ponga las pilas. A ver si le dan un apretón también a la TV y a la Radio que se nos pudren.

- ¿La guasa Sevilla-Betis debería ser Patrimonio Cultural Inmaterial?

- Para que la guasa sea guasa debe haber confianza entre el emisor y el receptor, tener age y ser recíproca. Si no se cumplen estos requisitos estamos hablando de otra cosa. Es por eso que surgen problemas en Twitter, porque un tuit es un mensaje emitido hacia un público masivo y en su mayoría desconocido y no siempre va cargado de age.

"Nos están tentando para escribir un libro y hay una idea muy loca que quizás cuaje"

- ¿Os han tanteado para algún proyecto bajo la marca 'Cazón palangana'?

- Nos están tentando para escribir un libro y hay una idea muy loca que quizás cuaje. Pero sinceramente, sin tiempo siquiera para leer, se hace complicado escribir.

- En vísperas de año nuevo, ¿qué le pide al 2020?

- Doce pagas, dos extras y la cesta de Navidad, que se están perdiendo las buenas costumbres.