Un parche 3D con células madre para reparar arterias en niños: Premio Ateneo de Sevilla

Las investigadoras Isabel Mayoral, biomédica y Elisa Bevilacquia, biotecnóloga, recibirán este 22 de febrero el Primer Premio Ateneo de Sevilla por sus avances frente a las cardiopatías congénitas. El resultado de la investigación, que se ha desarrollado en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) es un parche en tres dimensiones en el que anidan y proliferan células madre del propio paciente, una herramienta diseñada para reparar arterias afectadas por severos problemas en la edad pediátrica.

El Segundo Premio es para la biotecnóloga Débora Falcón por sus avances frente a la hipertensión arterial, un problema de salud de primer orden.

El objetivo de estos Premios Ateneo es "motivar y dar visibilidad a jóvenes investigadores, cuyos trabajos son del máximo nivel en el ámbito internacional", explica el doctor José Pérez Bernal, vocal de Medicina y Ciencias Afines del Ateneo de Sevilla.

Fabricación de un parche arterial pediátrico

"La arteria del niño se estrecha por distintas patologías. Es lo que se denomina coartación de la arteria. La solución es una intervención quirúrgica que se basa en colocar un parche para reparar el tejido afectado. Pero los parches actuales que se implantan no crecen a medida que crece el niño, de modo que el paciente tiene que ser sometido a nuevas operaciones durante su infancia. Nuestro objetivo crear un parche con células del propio paciente de modo que sea capaz de crecer con el niño. De este modo evitamos nuevas intervenciones quirúrgicas", explica Isabel Mayoral.

El proyecto de investigación Fabricación de parches vasculares de ingeniería tisular in vitro mediante impresión 3D híbrida y electrohilado, con buenos resultados in vitro, abre la puerta a nuevas terapias basadas en la ingeniería celular. "Hemos desarrollado la investigación in vitro y el siguiente paso es aplicarlo en animales", explica Elisa Bevilacquia.

Las investigadoras principales, Mayoral y Bevilacquia, han desarrollado este trabajo en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), con la coordinación del doctor Israel Valverde, cardiólogo pediátrico, y con la colaboración de un equipo de ingenieros. "Se trata de un trabajo multdisciplinar que parte de un caso clínico y en el que buscamos nuevas soluciones terapéuticas", añade Bevilacquia.

A través de imágenes TAC, los ingenieros crean un modelo para su impresión en tres dimensiones, que funciona a modo de un andamio sobre el que siembran células del propio paciente. "Es como una tela de araña en la que se colocan las células madre para que proliferen", explican las investigadoras. "Hemos conseguido que esas células madre se diferencien en células musculares", añaden.

Los resultados de esta investigación se han publicado en la revista científica Materials Today Bio, de impacto internacional.

Avances frente a la hipertensión, segundo premio

La biotecnóloga Débora Falcón recibirá el II Premio Ateneo de Sevilla por sus avances en el tratamiento de la hipertensión resistente, un problema de salud de primer orden.

La investigadora, que trabaja en el IBIS, desarrolló este trabajo durante su estancia en París (Signalisation et Physiopathologie Cardiovasculaire, Faculté de Pharmacie, Université of Paris-Sud, Inserm). Su objetivo era bucear en la célula para buscar una explicación a la hipertensión resistente y definir terapias más eficaces.

"Algunos pacientes no responden a los tratamientos convencionales frente a la hipertensión y el objetivo era descubrir por qué", describe Débora Falcón. En sus estudios, la investigadora comprobó que el funcionamiento de los canales de calcio situados en la membrana celular y la acción de una hormona que secreta el riñón, aldosterona, tienen la respuesta a la hipertensión resistente.

"Los canales de calcio son los responsables de la entrada del calcio en la célula, cuando dejan entrar calcio en exceso, la célula se contrae en exceso, dando lugar a la hipertensión. Algunos tratamientos habituales para la hipertensión se centran en bloquear estos canales, pero en determinados casos no son efectivos", añade la doctora.

"Esta hormona está implicada en el incremento los canales de calcio cardiaco en los vasos sanguíneos, lo que disminuye la sensibilidad al tratamiento convencional". Con sus resultados se abre la posibilidad de afinar aún más en los tratamientos frente a este problema al apuntar a tratamientos más focalizados en la aldosterona.

Los resultados de esta investigación se han publicado en Circulation Research, revista científica de impacto.

Entrega en el Ateneo de Sevilla

Las investigadoras recibirán el reconocimiento del Ateneo de Sevilla este 22 de febrero en un acto que contará con el alcalde Antonio Muñoz y la intervención de Emilio Boja, presidente del Ateneo de Sevilla; José Pérez Bernal, vocal de Medicina y Ciencias Afines en el Ateneo de Sevilla; Fernando Fabiani, secretario general del Ateneo; y Antonio Ordóñez, catedrático emérito de Cirugía Cardiovascular.