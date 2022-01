El Ateneo de Sevilla premia a dos jóvenes científicos por sus avances frente al Alzhéimer

El Ateneo de Sevilla reconoce el excelente trabajo de dos investigadores, Antonio Jesús Boza Serrano y a María Isabel Álvarez Vergara cuyos trabajos científicos están centrados en la enfermedad del Alzhéimer.

"Sus trabajos han sido publicados en revistas científicas de elevado impacto internacional, pero son poco conocidos en su propia ciudad, pese a su alto nivel", explica el doctor José Pérez Bernal, vocal de Medicina y Ciencias Afines del Ateneo, al incidir en que "el objetivo de este Premio es dar visibilidad a investigadores jóvenes vinculados con Sevilla".

Dos trabajos científicos de impacto

El trabajo de Antonio Jesús Boza está centrado en estudiar "cómo se regula el sistema inmune en la enfermedad de Alzhéimer", explica el joven científico natural de Utrera. Su hipótesis de partida: "La activación del sistema inmune que se produce en la enfermedad de Alzhéimer influye en el progreso de la misma, de modo que si somos capaces de encontrar aquellos mecanismo que regulan el sistema inmune en la enfermedad de Alzhéimer podríamos desarrollar fármacos para reducir el impacto en los pacientes".

Antonio Jesús Boza se licenció en Bioquímica en la Universidad de Sevilla y tras realizar un master en Neurociencias emigró a Suecia en 2013 donde encontró una oportunidad (Universidad de Lund) para desarrollar su investigación, que ya había iniciado en la Universidad de Sevilla. Sus avances son muy prometedores.

El segundo Premio Ateneo para Jóvenes Investigadores es para María Isabel Álvarez Vergara. Natural de Arjona (Jaén) y con solo 28 años, Isabel Álvarez ha publicado recientemente los resultados de su investigación en el IBIS en la revista científica Nature Comunications, de alto impacto internacional. Su trabajo está centrado en la angiogénesis de los vasos en el cerebro y cómo influye este proceso en la enfermedad del Alzhéimer.

"Hemos descubierto que en algunas regiones del cerebro de las personas con Alzhéimer se acumulan restos de proteínas anómalos; y que en torno a esa zona, la angiogénesis (proceso de formación de vasos sanguíneos) no es satisfactoria; resulta anómala. Ese proceso anómalo, descontrolado (como en los tumores), daña otros vasos. Con ello la vasculatura queda alterada: No conduce sangre correctamente; no se se filtra la sustancia tóxica del cerebro, de modo que puede agravar el Alzhéimer e incluso puede desencadenarlo.

Álvarez Vergara estudió Biomedicina en la Universidad de Sevilla y forma parte del equipo del doctor Alberto Pascual, en el Laboratorio Mecanismos Mantenimiento Neuronal del IBIS-Sevilla.

Entrega del Premio Ateneo a Jóvenes Investigadores

Este martes 25 de enero Antonio Jesús Boza y María Isabel Álvarez recibirán el Primer Premio Ateneo de Sevilla para Jóvenes Investigadores, que contará con la presencia del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. El acto de entrega de los premios contará además con las intervenciones de Amparo Graciani García, catedrática de la Universidad de Sevilla y directora del II Congreso Internacional sobre la Exposición Iberoamericana de 1929; y con Javier Vitorica Fernández, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla y responsable del Grupo de Investigación de Fisiopatología de la Enfermedad de Alzheimer en el Programa de Neurociencia del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS).